Yeni patron Jesse Marsch'a göre, Leeds United’ın kanat oyuncusu Jack Harrison sahadayken bir ‘o…. çocuğu" olmayı öğrenmeli.

Ancak hocası, Manchester City’nin eski oyuncusunun saha içinde ve dışındaki çok yönlü nitelikleri konusunda Jack Harrison’a övgüler yağdırdı.

RB Leipzig’in eski patronu, Marcelo Bielsa'nın görevden alınmasının ardından Elland Road’a yeni menajer olarak geldi.

Beyazlar bir küme düşme savaşının ortasında kalırken bu süreçte Marsch, New York Red Bulls'ta beraber çalıştığı eski oyuncusu Harrison ile yeniden bir araya geldi.

Leeds'e transfer olduğundan beri iyi bir perfromans ortaya koyan Harrison, kulübün en parlak oyuncularından birisi oldu.

Marsch, oyuncusunun bir sonraki seviyeye geçmek için sahada biraz daha agresif olması gerektiğini belirtiyor.

Ne söylendi?

Leeds United menajeri Marsch, perşembe günkü Aston Villa maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında,

"ABD veya MLS'den gelen oyuncularımız olduğunda, adaptasyonlarının nasıl olduğunu ve nasıl büyüdüklerini görmeye çalışıyorum.

"Jack'in burada birçok yeni sorumluluk aldığını görebiliyordum.

"O, her zaman çok saygılı bir oyuncuydu ve elimi sıkarak 'iyi oyun' talep eden bir yapısı vardı.

“Onun gerçekten iyi bir genç adam olduğunu biliyorum ve bu açıkça görülüyor.

“İyi bir genç adam olarak saha içerisinde farklı bir yapıda da olabilirsiniz. Onun, sahadayken bir o…. çocuğu olmasını istiyorum.

“Çünkü, sahaya çıktığınız andan itibaren işler daha farklı bir şekilde seyrediyor.

"O, iyi bir kaliteye sahip ve benim amacım, onun kişiliğini ve sahadaki oyun seviyesini zorlamak.

“Böylece, bir insan olarak tüm güçlü özelliklerini bir oyuncu olarak büyümeye ve gelişmeye devam etmek için kullanabilir.

“O, çok tehlikeli ve yetenekli bir futbolcu" dedi.

Büyük resim

Marsch, RB Leipzig patronu olarak görevden alındığından bu yana, ilk işi için çok önemli bir Premier Lig yarışıyla karşı karşıya ve Leeds, küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Beyazlar, düşüşten kaçınmak için yarışta birkaç rakibe kıyasla formda değil, ancak selefinin aksine taraftarlar yeni hocasını destekliyor.

Patrick Bamford’un, Steven Gerrard'ın Villa'sına karşı oynaması beklenirken Kalvin Phillips, sezon boyunca kendisine sıkıntı çıkaran sakatlık sorunlarından tamamen kurtulmaya çalışıyor.

Daha fazlası için:

Chelsea menajeri Thomas Tuchel Belçikalı yıldız hakkında konuştu: "Romelu Lukaku mutlu değil"