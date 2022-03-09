Gianluigi Buffon, İtalya milli takımına sansasyonel bir dönüş yapabileceği önerisine soğuk bakıyor, ancak Parma kalecisi emekli olmaya da niyeti olmadığını söyledi.

Tecrübeli filebekçisi uzun bir uluslararası kariyere sahip, ancak İtalya'nın geçen yıl Euro 2020'deki zaferi öncesinde en üst seviyeden ayrıldı.

Yine de İtalya'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki yeri henüz kesinleşmemişken Buffon'un milli takıma tekrar davet edilebileceğine dair söylentiler ortaya çıktı.

Milli takıma dönmeyecek

İtalya'nın 2006 Almanya'daki Dünya Kupası zaferinde kaleci olan Buffon'a Roberto Mancini'nin ekibine sansasyonel bir dönüş yapıp yapamayacağı soruldu. Ancak İtalyan efsane bu kapıyı kesin bir dille kapattı.

GOAL İtalya'ya "Katar'da yer almak mı? Kesinlikle hayır" dedi. "Dört yıldır milli takımda değilim.

"Mancini bence doğru değerlendirmeler yaptı ve saygı duyulması gerekiyor. Kendisine ve bize verdiği işe saygı duyulmalı. Büyük memnuniyet duyuyorum."

Buffon emekliliği düşünmüyor

44 yaşında, Buffon şimdi profesyonel bir kaleci olarak Serie B'de forma giyiyor. Ancak ilerleyen yaşına rağmen kramponlarını asmayı düşünmüyor.

"Hiçbir fikrim yok, bir bırakma tarihim yok. Tarih belirlemedim" diye ekledi. "Böyle performans gösterdiğim sürece, iyi olduğum sürece, hevesim ve hedeflerim olduğu sürece oynayacağım.

"O zaman bu bileşenlerden biri eksik olduğunda sorunsuz bir şekilde ayrılacağım."

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