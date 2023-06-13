Belçikalı golcü kısa süre içerisinde Suudi Arabistan Ligi’nde forma giyecek yıldızların arasına katılabilir.

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle akılda kalan Romelu Lukaku yeni sezonda Suudi Arabistan Ligi'nde boy gösterebilir. Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın bu ülkeye transfer olmasının ardından Suudi Arabistan’dan cazip bir transfer teklifi alan Lukaku, yeni sezonda bonservisini elinde bulunduran Chelsea'den ayrılıp Asya'nın yolunu tutabilir.

GOAL’ün edindiği bilgiye göre sezonu kiralık olarak Inter’de geçiren Lukaku, Al-Hilal kulübünün yetkilileriyle görüşmek için Pazartesi günü Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

Pochettino kalmasını istiyor

Suudi kulübü Lukaku’ya toplam 50 milyon euro değerinde iki sezonluk bir sözleşme teklif ederken, gözler Mauricio Pochettino’nun gelecek sezon Chelsea’de kullanmak istediği Lukaku’ya çevrildi.

GOAL’ün aldığı bilgiye göre kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürmeye oldukça istekli olan Lukaku Suudi ekibinden daha yüksek bir ücret talep edecek.

Al-Hilal oyuncuyu ikna etmeyi başarırsa Chelsea ile temasa geçecek ve Londra ekibi bu transfer için en az 50 milyon euro talep edecek. Al-Hilal şimdilik bu ücreti ödemeye isteksiz görünürken, iki takımın ortak bir noktada buluşması bekleniyor.