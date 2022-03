Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Doğu Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesini isteyenlere desteğini iletti. Portekizlilerin, dünyanın dört bir yanındaki liderlere yönelik tutkulu bir çağrının parçası olarak “her savaşı durdurun” sözüyle bu isteğini vurguladı.

Eski Chelsea, Real Madrid ve Manchester United Menajeri, Rusya'nın komşusu Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili yorumda bulunanlar arasında yer alıyor.

Pek çok aile bölgeden kaçmak zorunda kaldı, diğerleri ise artan çatışmalarda mağdur oldu. Mourinho, siyasi ve insani mücadelelere dayanan tüm alanlarda bir düzen duygusu görmeyi umut edenler arasında.

Ne söylendi?

Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse ile son 16 karşılaşmasının ikinci ayağına hazırlanan Mourinho, gazetecilere kontrolü dışında gelişen olaylar hakkında şunları söyledi:

"Çok objektif ve pragmatik olacağım.

“[Ukrayna'daki savaşı] ve diğerlerini durdurmamız gerekiyor. Durdurun.

“Bunu her gün tekrarlamam gerekirse yaparım. Savaşı Durdur.

"Siyaset konuşmayacağım. Politikayla çok ilgileniyorum ama bu konuda toplum içinde konuşmam.

“Ama söyleyebilirim ki, her gün bağırabilirim, savaşı durdurun. Her zaman durdurun. Her savaşı durdurun.”

Büyük resim

FIFA ve UEFA, takımlarını - hem uluslararası hem de yerel - tüm küresel ve kıtasal rekabetlerden yasaklayarak Rusya'ya karşı kararlı adımlar attı.

Bu arada Saint Petersburg, 2022 için Şampiyonlar Ligi final ev sahipliğinden alındı ve final şimdi 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da yapılacak.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler de Rusya'dan gelen iş adamlarının çıkarlarını kısıtlamaya başladı.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulması nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalanlar arasında yer alıyor.

Daha fazla okuma

En çok taraftarı olan futbol takımları hangileri?

Galatasaray, Barcelona başkanı Laporta'yı Boğaz'da ağırladı: Ali Koç da davete katıldı