Galatasaray, Barcelona başkanı Laporta'yı Boğaz'da ağırladı: Ali Koç da davete katıldı

Galatasaray Kulübü, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya Galatasaray Lisesi'ni gezdirirken İstanbul Boğazı turu da attırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sarı-kırmızılılar, Camp Nou'dan golsüz beraberlikle ayrıldıkları mücadelenin rövanş maçında Barça'yı misafir ediyor.

Nef Stadı'nda oynanacak tarihi maç öncesi İstanbul'a gelen Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya Burak Elmas, Adnan Polat, Galatasaraylı yöneticiler eşlik ederken Ali Koç da onlarla birlikte görüntülendi.

Ne oldu?

Barcelona kafilesi, Çarşamba günü İstanbul'a geldi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yöneticiler, Katalan devinin başkanı Joan Laporta'a İstanbul Boğazı'nda tur attırdı.

Akşam saatlerinde ise bir eğlence mekanına davet edilen Joan Laporta'ya Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat eşlik etti.

Sözcü'nün haberine göre; aynı mekanda Fenerbahçeli sporcularla yemekte olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Başkan Laporta ve beraberindekilerin yanına uğradı.

AA/Goal

Joan Laporta, Galatasaray Lisesi'ni gezdi

Perşembe sabahı Laporta’ya İstanbul Boğazı’nda tur attıran sarı kırmızılı yönetim, Katalan ekibinin başkanına Galatasaray Adası’nı gösterdi. Ardından Laporta ve beraberindekiler Galatasaray Lisesi’ni gezdi.

Barcelona’daki ilk maçta Galatasaray’ın tarihini merak eden Laporta’nın liseyi ziyaret etmek istediğini söyleyen Burak Elmas, “Kendisine Galatasaray’ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık” ifadelerini kullandı.

Kulübün kuruluş hikayesinin başladığı sınıfı inceleyen Barcelona Başkanı Laporta, öğrencilerle kısa süreli sohbetler edip fotoğraf çektirdi. Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta’ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas’a plaket verdi.

Laporta ve Burak Elmas, daha sonra Galatasaray Lisesi’nin karşısında bulunan Galatasaray Müzesi’ne geçti.

İki başkan, müze turunun ardından Galatasaray Lisesi ve Boğaz manzarası eşliğinde Türk kahvesi içti.

Joan Laporta ne söyledi?

Galatasaray Lisesi ziyaretiyle ilgili konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta ise şu ifadeleri kullandı:

“Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp ‘Galatasaray bir kulüpten daha öte’ demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı.

Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Galatasaray’ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim. Duygusal anlar yaşıyorum”

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