En çok taraftarı olan futbol takımları hangileri?

Futbol, çoğu sporda olduğu gibi, sahadaki olaylar kadar taraftarlarla da ilgilidir.

Oyunun ekonomisi, büyük ölçüde tribünlerden bilet satışı ve formalar gibi malların satıldığı perakende pazarından gelen desteğe dayandı.

Başarılı kulüpler genellikle en iyi desteklenenlerdir ancak coğrafya, tarih ve kültürel önem gibi değişkenler de devreye girer. Bu nedenle başarı mutlaka desteğe dönüşmez. Yine de kesinlikle yardımcı olur.

Peki en çok taraftara sahip olan kulüpler hangileri?

Forbes'a göre 2020'de dünyanın en değerli iki futbol kulübü Real Madrid ve Barcelona. Her birinin değeri 4 milyar doları aştı. Manchester United 3,8 milyar dolarla takip ederken Bayern Münih, Manchester City ve Chelsea sıralamayı tamamladı.

Her kulübün kaç taraftarı olduğuna dair kesin bir rakam elde etmek neredeyse imkansız, ancak forma satışları, stadyum büyüklüğü ve sosyal medya takipçileri gibi şeylere bakmak, popülerliğin kaba bir resmini oluşturmaya yardımcı oluyor.

GOAL, çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak dünya çapında hangi futbol kulüplerinin en fazla taraftara sahip olduğuna bir göz atıyor.

En çok sosyal medya takipçisi olan futbol kulüpleri hangileri?

1- Real Madrid 252.2 milyon 2- Barcelona 250.3 milyon 3- Manchester United 142 milyon 4- Juventus 104.1 milyon 5- Chelsea 94.4 milyon 6- Liverpool 92.7 milyon 7- PSG 91 milyon 8- Bayern Münih 88.7 milyon 9- Manchester City 76 milyon 10- Arsenal 75.9 milyon

Not: Şubat 2021 itibariyle Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve YouTube'dan toplam takipçi sayısıdır. Yalnızca ana resmi hesaplar.

Real Madrid ve Barcelona, ​​tüm büyük kanallarda sosyal medyada en çok takipçiye sahip futbol kulüpleri ve bu takımlara uzaktan yakından yaklaşan başka bir takım yok.

Nisan 2012'ye kadar (Liverpool'dan üç yıl sonra) resmi bir Twitter hesabı olmayan bir kulüp olan Manchester United, bir sonraki online en popüler kulüp, ancak Real ve Barca'nın çok gerisindeler.

Juventus, 100 milyonun biraz üzerinde takipçisi var. Şüphesiz Cristiano Ronaldo etkisi ile Kırmızı Şeytanları takip ediyor.

Chelsea ve Liverpool, sıralamada 5 ve 6'yı paylaşıyor.

Dünya futbolunun geleneksel güç merkezleri arasında nispeten yeni bir konuma sahip olmasına rağmen, Paris Saint-Germain'in online varlığı, 100 milyonun biraz altında takipçisi ile dikkate değerdir.

Fransız devleri, Bayern Münih ile rekabet ediyor. Arsenal ve Manchester City'den daha büyük bir sosyal medya nüfuzuna sahip.

Yedi kez Avrupa Kupası kazanan AC Milan, toplamda 40 milyonun biraz üzerinde takipçisi ile ilk 10'un dışında bir yerle yetinmek zorunda.

Hangi futbol kulüpleri en büyük stadyumlara sahip?

1- Barcelona Camp Nou 99.000 2- Kaiser Chefs Soccer City 94.700 3- Club America Estadio Azteca 87.500 4- ATK Mohun Bagan Salt Lake Stadyumu 85.000 5- Borussia Dortmund Signal Iduna 81.300 6- Real Madrid Santiago Bernabeu 81.000 7- Universitario Estadio Monumental 80.000 8- AC Milan/ Inter San Siro 80.000 9- Flamengo/ Fluminense Maracana 78.000 Esteghlal/ Persepolis Azadi Stadyumu 78.000

Yukarıdaki tablonun gösterdiği gibi, bir kulübün küresel popülaritesini yalnızca stadyumunun büyüklüğüne göre değerlendirmek muhtemelen akıllıca olmayacaktır.

Stadyum kapasitesi açısından Barcelona ve Real Madrid ilk 10'da yer alırken Manchester United, Liverpool, Juventus ve Bayern Münih gibi isimlerin yokluğu dikkat çekiyor.

Güney Afrika'nın Kaiser Chiefs'i ve Meksika'nın Club America'sı kuşkusuz kendi ülkelerindeki en büyük kulüpler, ancak çekicilikleri diğer kulüpler gibi sınırlarının ötesine geçmiyor.

ATK Mohun Bagan, Salt Lake Stadyumu'na Man Utd'nin Old Trafford'a sığdırabileceğinden daha fazla taraftar sığdırabilir ancak hiçbir yerde yeterince desteklenmiyorlar.

Gerçekten de sosyal medyada en çok takip edilen 10 kulüpten sadece ikisi - Real Madrid ve Barcelona - en büyük stadyumlara sahip kulüpler listesinde yer alıyor.

Hangi futbol kulüpleri en çok forma satıyor?

En popüler futbol formaları ülkeden ülkeye değişir, bu nedenle Flamengo formaları Brezilya'da iyi satabilir veya Aston Villa formaları İngiltere'nin bazı bölgelerinde iyi satış yapabilir ancak bu ülkelerin dışında pek iyi satış rakamları olmayabilir.

Bununla birlikte, dünya çapında forma satışları söz konusu olduğunda her yıl milyonlarca kazanılan kar var.

Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Liverpool düzenli olarak en çok satan forma listelerinde yer alıyor.

Planet Football'a göre, Liverpool'un iç saha forması 2019-20 için Amazon'da en çok satan futbol forması olurken, Man Utd, Man City ve Arsenal'in iç saha ve deplasman formaları ilk 10'da yer aldı.

Ancak, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarı söz konusu olduğunda, Real Madrid ve Barcelona formaları Premier Lig kulüplerinden çok daha fazla tercih ediliyor ve bir dizi Meksika takımı da popülerliğini bu alanda kanıtlıyor.

En çok taraftarı olan futbol takımları hangileri?

Bir zamanlar dünyanın tartışmasız en büyük spor takımı olan Manchester United, İspanyol devlerini yakın bir üçüncü olarak takip ediyor. Real Madrid ve Barcelona dünya çapında en fazla taraftara sahip takımlar görünüyor.

Söz konusu sosyal medya takipçileri olduğunda, yukarıda bahsedilen üçlü yalnızca listenin başında yer almakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en büyük futbol stadyumlarından bazılarına sahip olmakla övünüyor. Neredeyse tüm pazarlarda en çok formayı onlar satıyor.

Onların çekiciliği gerçekten küreseldir ve bu değerlere yansır. Gerçekten de, Forbes'un dünyadaki en değerli spor takımlarının ilk 10'unda yer alan tek futbol kulüpleri onlar.

Liverpool, Juventus ve Bayern Münih, ilk üçün gerisinde kalan geleneksel devler arasında yer alırken Chelsea ve Manchester City gibi yeni çağın devleri de önemli bir desteğe sahip.