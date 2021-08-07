Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı, Türkiye'ye geri dönüyor

Yeniden Süper Lig'e dönmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Bursaspor'dan ilginç bir hamle geldi.

İki sezondur TFF 1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlıların, Galatasaray'ın eski santrforu Joao ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Ne söylendi?

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Timsah, Brezilyalı golcü için resmî teklifini sundu.

Bir süredir eski golcüsü Jose Fernandao ile görüşe ve vücudunda yasaklı madde bulunduğu için oyuncudan olumlu rapor bekleyen Bursaspor, Joao'yu renklerine bağlamak için girişimlerini yaptı.

Joao'nun Galatasaray kariyeri

2010 yılında Premier Lig ekibi Manchester City'den Galatasaray'a kiralanan Joao Alves, sarı-kırmızılı forma ile toplamda 15 maça çıktı.

Söz konusu 15 mücadelede rakip filelere üç gol bırakan Brezilyalı santrfor, iki de asist yaptı.

Joao, daha sonra Manchester City'den bonservisini alarak Internacional kulübüne transfer oldu.

34 yaşındaki golcü daha sonra sırasıyla Atletico Mineiro, Al-Shabab, Jiangsu FC, Corinthians ve Nagoya Grampu takımlarında forma giydi.

En son geçen sene yeniden Corinthians'a transfer olan Joao'nun Brezilya kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Joao transferinin riski nedir?

Brezilyalı santrfor, Galatasaray'da bekleneni bir türlü verememesinin yanı sıra özel hayatıyla da çok gündeme gelmiş ve bir hayli eleştiri almıştı.

Gece hayatı basına sızan Joao'nun komşuları, kendisinden şikâyetçi olmuş ve defalarca polis çağırmıştı.

O dönemde Türkiye'de çıkan haberler, Joao'nun özel hayatının futbolununu olumsuz etkilediği yönündeydi.