Robert Lewandowski'nin Real Madrid itirafı Bayern Münih taraftarlarını kızdıracak

Bundesliga tarihinin bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncusu rekorunu da ele geçiren Robert Lewandowski, takımı Bayern Münih'in de şampiyonluk hedeflediği Şampiyonlar Ligi'nin favorisinin Real Madrid olduğunu açıkladı.

Polonyalı golcü Devler Ligi'nde şu an için öne çıkan altı şampiyonluk adayının olduğunu söyledi.

BILD'e yaptığı açıklamada Liverpool, Manchester City, PSG, Real Madrid, Chelsea ve Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya aday takımlar arasında gösteren Lewandowski, bu sezon takımıyla çıktığı altı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında dokuz gol atarken, bütün kulvarlarda ise 25 karşılaşmada 30 gole imza attı.

Ancelotti ile daha önce kazandılar

Son 2.5 sezondur oynadığı maç sayısından daha fazla gol atan Lewandowski Bayern Münih ile 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, 2012-2013 sezonunda Dortmund ile çıktığı finalde kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı.

Lewa'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için öne çıkardığı Real Madrid son 16 turunda PSG ile karşılaşacak.

Carlo Ancelotti yönetiminde daha önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve organizasyon tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid La Liga'da sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.

Bu sezon oynadığı futbolla ligde zirvede yer alan Real Madrid'in gol yükünü Fransız yıldız Karim Benzema ile genç Brezilyalı Vinicius çekiyor.

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