İngiliz The Guardian gazetesi, geleneksel olarak yayımladığı yılın futbolcusu listesini bu yıl 10. kez takipçileriyle paylaştı.

Fransız ekibi Lille’nin, geçtiğimiz sene şampiyon olmasına büyük bir katkı sağlayan Burak Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Burak Yılmaz’ın liderliği, agresifliği ve kazanma isteğinin altı çizilirken Avrupa Şampiyona’sındaki performansının ise sinir bozucu olduğu vurgulandı.

Yayımlanan listede ilk olarak 71'den 100'e kadar olan bölüm paylaşılırken Türkiye Milli Takımı’nın yıldız golcüsü Burak Yılmaz 85. sırada kendisine yer buldu.

Ne söylendi?

The Guardian'da, Burak Yılmaz hakkında yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

”Lille’in muhteşem şampiyonluğu, 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, agresifliği ve kritik zamanlardaki maç kazandıran yeteneği; Lille’in 10 yıl sonra yeniden bir şampiyonluk kazanmasını sağladı.”

36 yaşındaki golcünün, 13 maçta oynamadığı hatırlatılırken özellikle Lyon maçındaki performansına vurgu yapıldı.

Açıklamada, ”Burak Yılmaz'ın, Lyon’u nisan ayında 2-0 geriye düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020'de Türkiye'nin hayal kırıklığı yaratan performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu.

“Burak, 2021'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı ve Lille bu nedenle Ligue 1’in orta sıralarında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

The Guardian’ın jurisinde Emre Bölüzoğlu da var

Gazetenin seçili listesinde; eski futbolcular, teknik direktörler ve gazeteciler yer alıyor. Birçok ünlü ismin bulunduğu jüride Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bulunuyor.

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