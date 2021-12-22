Robert Lewandowski: Lionel Messi'nin sözleri beni etkiledi

Ballon d'Or 2021'in kazananı kısa süre önce Lionel Messi oldu fakat ödülü, en az Arjantinli yıldız kadar Robert Lewandowski'nin hak ettiğini düşünenlerin sayısı hiç de az değildi.

Buna Messi de dahil.

Ödül töreninde Lewandowski'ye övgüler yağdırması boşuna değildi. Messi, o gece 2020 Ballon d'Or'un Lewandowski'ye verilmesi gerektiğini savundu ve Polonyalı yıldız, şimdi o sözlere bir karşılık vermenin vaktinin geldiğini düşünüyor.

Bunların boş sözler olmadığını söyleyen Lewandowski, Messi'nin övgüsünün kendine gerçekten dokunduğunu kabul etti.

Ne söylendi?

Bild'e konuşan Bayern Münih'in gol makinesi, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Messi'nin Ballon d'Or hakkındaki sözleri beni gerçekten etkiledi. Boş sözler değildi, kariyerimde güzel bir andı.

"Leo ile bire birde sadece birkaç kelime konuştum, çünkü İspanyolcam o kadar iyi değil. Kylian Mbappe ile İngilizce konuştum. Sonra Mbappe, Leo için tercüme etti. Harika bir geceydi."

Lewandowski, gelecekte Ballon d'Or'u kazanmak için neler yapılması gerektiği konusunda ise şunları söyledi:

"Bu küçük ayrıntılarla ilgili. Her şeyin yerli yerinde olması gerekiyor. Garanti edebileceğim şey, işimi yapmaya devam edeceğim ve en iyi performansımı sergileyeceğim." "

Messi, Lewandowski için ne dedi?

Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünü aldıktan sonra, Polonyalı golcünün hakkını şu sözlerle teslim etti:

"Robert Lewandowski'den bahsetmek isterim. Onunla rekabet etmek gerçek bir onurdu.

"Herkes biliyor ve geçen yılın kazananı olduğunuz konusunda hemfikiriz.

"Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unuzu vermeli. O, bunu hak ediyorsunuz ve onu almalı.

"Robert Lewandowski'nin harika bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Her yıl kendini geliştiriyor ve mükemmel forvet olduğunu, gol atma yeteneğini gösteriyor."

Daha fazlası için:

Fenerbahçe'nin ikonu Volkan Demirel, 20 yıllık kulübüne rakip oluyor

Erling Haaland taraftarına veda etti, menajeri Mino Raiola yalanladı

Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması