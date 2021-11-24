Robert Lewandowski'den bir Şampiyonlar Ligi rekoru daha

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Bayern Münih yoluna beş maç sonunda 15 puanla devam ederken, Alman devinin dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski de turnuvaya damgasını vurmaya devam ediyor.

Kiev deplasmanında da gol bulan Polonyalı golcü, yeni bir rekorun altına imzasını attı.

Devler Ligi'ndeki gol serisini dokuz maça çıkaran 33 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dokuz maçta gol atan ilk oyuncu olarak futbol tarihine geçti. Bu sezon bütün kulvarlarda 19 maça çıkan Lewandowski sezonun henüz yarısına bile gelmeden 25 gole ulaşırken, formunun zirvesinde olduğunu da ortaya koydu.

40 golün altına düşmüyor

2015-2016 sezonundan bu yana 40 golün altına düşmeyen Lewandowski, kariyerinin en golcü sezonunu 2019-2020 sezonunda yaşamıştı. Sezonu 47 maçta 55 golle tamamlayan efsane golcü, takımının sezonu Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamasında başrolü oynayan isim olarak öne çıkmıştı.

Kontratının sona ermesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılmak istediği öne sürülen Lewandowski'nin adı bir süredir başta Real Madrid ve PSG olmak üzere birçok büyük takımla anılıyor.

Yıldız oyuncu Bayern Münih öncesinde Dortmund forması giymiş ve dört sezon oynadığı Alman ekibinde 103 kez rakip fileleri sarsmıştı.

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