Rio Ferdinand'dan Raphael Varane'a 'Premier Lig' uyarısı

United efsanesi, Fransız stopere güveniyor fakat yine de dikkatli olmasını istiyor.

Manchester United'ın efsanesi Rio Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar'ın 57 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında kadrosuna kattığı Raphael Varane'ı uyardı.

Fransız stoper, Old Trafford'a büyük bir ücret karşılığında geliyor ve Ferdinand, tecrübeli oyubcuta gerçek soruyu sormak istiyor.

Real Madrid'in eski stoperi, United için sağlık kontrolünden geçecek ve Premier Lig'de yeni bir meydan okumaya hazır hale gelecek.

Ne söylendi?

United'ın eski defans oyuncusu, FIVE Youtube kanalına yaptığı açıklamada Fransız stoperin başarılı olacağına inanıyor fakat yine de biraz çekimser konuşuyor.

"Kağıt üzerinde çok, çok iyi bir kombinasyon gibi görünüyor, ancak İngiliz oyununun çok farklı olduğunu anlaması gerekiyor. Burnley ve benzeri yerlere gitmeli.

"Bazen, Premier Lig'de daha önce oynadığı her şeyden farklı bir futbol tarzı olabilir.

"Bununla başa çıkabilir mi? Ona sorulacak sorular bunlar.

"Premier Lig'de, İspanya'da tutarlı bir şekilde görmediği farklı açılardan ortalar ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca İspanya'da futbol daha yavaş oynanıyor.

"Yani ondan farklı bir şekilde savunma yapması istenecek ve burada gerçek sınıfını göstermesi gerekecek. Adapte olabilir mi? Asıl soru bu.

"Bunu yapacak yeteneğe sahip olduğuna gerçekten inanıyorum."

United, Varane için ne kadar ödeyecek?

Goal, taban ücretin 47 milyon dolar olduğunu ve bonuslarla birlikte 56 milyon doları bulan bir bonservis ücreti olduğunu doğruluyor.

Bu arada Real Madrid, defans oyuncusunun eski kulübü Lens'e 1 milyon sterlin dayanışma ödemesi yapacak.

Kişisel şartlar üzerinde zaten anlaşmaya varıldı, yani Varane artık Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme imzalamaya hazır durumda.

Ole Gunnar Solskjaer için bu yaz bu alandaki takviyeler en büyük öncelikti. Jadon Sancho'nun ardından Varane'ın da kadroya katılması, Norveçli menajerin elini güçlendireceğe benziyor.

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