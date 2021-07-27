Hollandalı sol bekin 16.30'da Türkiye'de olması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenildikten sonra transfere hız veren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Patrick van Aanholt'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ne söylendi?

Vole App'ten Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollandalı sol bek salı günü saat 16.30'da İstanbul'da olacak. Tecrübeli futbolcunun menajeri ise gece 00.00 civarında Türkiye'ye ayak bastı.

Galatasaray, Van Aanholt'un transfer süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

Van Aanholt'un kariyeri

Futbola 2005 yılında Den Bosch altyapısında başlayan Hollandalı sol bek, 2007 senesinde Chelsea'nin U18 takımına geçiş yaparak İngiliz futboluna 'Merhaba' dedi.

İki sezon sonra A takıma yükselen Aanholt, 2014 yılına kadar sırasıyla Coventry City, Newcastle, Leicester City, Wigan, Vitesse'ye kiralandı.

Tecrübeli futbolcu 2014'te ise 1.90 milyon euro bonservis ücreti ile o dönemde Premeir Lig'de yer alan Sunderland'e transfer oldu.

Üç sezon Sunderland'de top koşturan Van Aanholt, 2017'de Crystal Palace'ın yolunu tuttu. Londra ekibi, bu transfer için 10.50 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Aanholt'un Crystal Palace dönemi

Hollandalı sol bek, kariyerinde en fazla forma giydiği Crystal Palace'ta dört sezon geçirdi. Van Aanholt, söz konusu dört sezonda Londra ekibi ile toplamda 134 karşılaşmaya çıktı.

134 karşılaşmada 14 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, altı da asist yaptı. Crystal Palace, geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 44 puanla 14. sırada tamamladı.

Aanholt, ligde 23 maçta forma giyerken bir asist yaptı.

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