Rio Ferdinand’dan Marcus Rashford’a: “Beden dili sorunlu!”

Marcus Rashford, Manchester United'ın Wolves'a 1-0 yenildikleri maçta istenen etkiyi yapamamasının ardından, Rio Ferdinand tarafından “beden dilinin bir sorun olduğu” konusunda uyarıldı.

Ral Rangnick yönetiminde ilk kez Manchester United, sahasında Wolves'a Joao Moutinho'nun golüyle 0-1 katbetti.

İngiliz miili oyuncu Rashford, yedek kulübesinden oyuna girenler arasındaydı, ancak takım arkadaşlarının çoğuna benzer şekilde iyi bir performans veremedi. United'ın bir sonraki maçında ilk 11 başlamak için aldığı süre boyunca çok az şey vaat etti.

Ne söylendi?

Manchester United efsanesi Ferdinand, United'ın Wolves'a karşı gösterdiği çabalardan etkilenmeyen seyirciler arasındaydı ve Vibe With Five'a şunları söyledi: “Beden dili bir sorundur."

"Marcus Rashford yedek kulübesinden geliyor ve onun gerçekten uçmasını, biraz performans vermesini bekliyorsunuz. Bazen onun topu kaybettiğini görüyorsun ve topu kaybetmeye verdiğin tepki, görmek istediğin şey değil.

Bu onun oynamadığı için mutlu olmaması vs olabilir. Ancak bunu bir kenara koymalısın.

Takımdan ayrı kaldığınız zaman, içeri girip menajere ne durumda olduğunuzu ve kim olduğunuzu kanıtlamakla ilgilidir. Belki de hak ettiği fırsatları elde edemediğini düşünüyor. Bilmiyorum.

Tüm oyuncular en tepedeki Cristiano'dan (Ronaldo) diğer oyunculara kadar herkes sorumluluk almak zorunda."

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