Resmi: Chelsea, Arjantin Milli Takımı oyuncusunun transferini açıkladı

Chelsea, bugün Pazar günü, Arjantin Milli Takımı oyuncusunu devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Chelsea,resmi bir açıklama yayımlayarak şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, Arjantinli milli oyuncu Valentin Barco'yu Strasbourg'dan transfer ettiğini doğrulamaktan memnuniyet duyar."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Çok yönlü orta saha oyuncusu 2033 yılına kadar bir sözleşme imzaladı ve teknik direktör Xabi Alonso ile yeni takım arkadaşlarına sezon öncesi hazırlık döneminin ilerleyen aşamalarında katılacak."

Açıklamada, 21 yaşındaki Barco'nun futbol kariyerine Arjantin'de Boca Juniors ile başladığı, kulübün altyapısında yetiştikten sonra 16 yaşında ilk profesyonel maçına çıktığı ve 2024 yılında İngiltere'ye taşınıp Brighton and Hove Albion'a katılmadan önce birçok kupa kazandığı belirtildi.

Sussex kıyısındaki döneminde Sevilla ve Strasbourg'da kiralık dönemlerin tadını çıkardı; 2024/25 sezonunun ardından, parlak dönemine tanık olduğu ve Strasbourg'un Avrupa kupalarına katılımını güvence altına almasına yardımcı olduğu bu ikinci kulübe kalıcı olarak katıldı.

Barco geçen sezon tüm kulvarlardaki 43 maçta 12 gole katkıda bulundu; kulübüyle gösterdiği bu parlak performans, onu 2026 Dünya Kupası için Arjantin Milli Takımı kadrosuna dahil etti ve hâlihazırda beş milli maçı bulunuyor.

Kulüp açıklamasını şöyle noktaladı: "Chelsea'ye hoş geldin Valentin. Yakında takıma katılmanı dört gözle bekliyoruz."







