Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, MLS'e transfer olabilir

EURO 2020'de dikkat çeken bir performans ortaya koyan Gareth Bale, Los Angeles Galaxy'ye transfer olabilir.

EURO 2020'de Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda ikinci sırada tamamlayan ve son 16 turunda Danimarka'nın rakibi olan Galler'in yıldızı Gareth Bale'in geleceğine yönelik iddialara bir yenisi daha eklendi. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun kariyerini turnuva sonrasında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de sürdürebileceği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın aktardığı bilgiye göre geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak eski takımı Tottenham'da geçiren Bale için hem Real Madrid ile hem de oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan ABD ekibi bu transferi kısa bir süre içerisinde sonuçlandırmak isterken, Bale bu yeni adıma oldukça sıcak bakıyor.

Kadroda düşünülmüyor

Haberde Real Madrid teknik direktörlüğüne daha önce de birlikte çalıştığı Carlo Ancelotti'nin getirilmesinin ardından takımda kalması beklenen Bale'in buna rağmen kadroda düşünülmediği ve yüksek maaşından ötürü gözden çıkartıldığı belirtildi. Bale Real Madrid'e 2013'te 101 milyon euro'ya transfer olurken, dünyanın en pahalı futbolcusu olmuştu.

Real Madrid'deki ilk yıllarında oldukça başarılı bir dönem geçiren Bale, İspanyol ekibinde forma giydiği yedi sezonda dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Son yıllarda gözden düşen ve ilk 11'de yerini kaybeden yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon yeniden döndüğü Tottenham'da 20 lig maçında 11 gol atmıştı.

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