Solskjaer, Ronaldo'yu neden oynatmadığını açıkladı

Lig Kupası'ndan sürpriz bir şekilde elenen Manchester United'da gözler Norveçli teknik adama çevrildi.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Lig Kupası’nda West Ham’ı konuk ettikleri maçın kadrosunda Cristiano Ronaldo’ya neden yer vermediğini açıkladı.

Ronaldo 18 kişilik kadroda yer almazken, Solskjaer hücum hattını Jesse Lingard, Anthony Martial ve Jadon Sancho’dan oluşturdu.

Yoğun fikstür nedeniyle kupa maçında rotasyona gitmeyi tercih eden Solskjaer, Portekizli yıldızın yanı sıra Paul Pogba, Harry Maguire, David de Gea ve Raphael Varane’ı da dinlendirdi.

Kırmızı Şeytanlar, Cumartesi günü Premier Lig’de Aston Villa’yı konuk ettikten sonra Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde, yine Old Trafford’da Villarreal ile karşılaşacak.

Ne söyledi?

Maç öncesinde Sky Sports’a konuşan Solskjaer, Ronaldo’yu oynamak istemesine rağmen kadroya almadığını belirtti.

“Cristiano Ronaldo gelir gelmez fark yarattı. Mümkün olan her maçta oynamak istiyor, ama bunu yapabileceğimizi sanmıyorum.”

“Sezon sonunda başarıya ulaşmak istiyorsak, dakikaları tüm kadroya dağıtmak zorundayız. Bu kadar çok değişiklik yapmak bir risk, ama birkaç antrenman maçı yaptık, umarım ritmimizi bulabiliriz.”

Korkulan oldu

Solskjaer’in bahsettiği risk gerçeğe dönüştü ve Lanzini’nin 9. dakikada attığı golle West Ham’a 1-0 yenilen United, Lig Kupası’na erken veda etti.

İlk 11’de Bailly, Mata, Van de Beek, Telles gibi isimlere şans veren Solskjaer, takımın yıldızlarından Bruno Fernandes ve Mason Greenwood’u ikinci yarıda sahaya sürdü, fakat bu hamleler maçı çevirmek için yeterli olmadı.

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