Real Madrid'de Zidane gidiyor, Allegri geliyor

Sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan İspanyol devi büyük bir değişime hazırlanıyor.

La Liga'da şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona eriyor.

İspanyol gazeteci Siro Lopez'in iddiasına göre önümüzdeki günlerde Fransız efsaneyle bir araya gelecek olan başkan Florentino Perez, bu görüşmeden sonra ayrılığı resmen açıklayacak.

Öte yandan Real Madrid'in yeni hocası da büyük oranda netleşti.

Real Madrid'de teknik direktör olarak üç Şampiyonlar Ligi ve iki La Liga şampiyonluğu sevinci yaşayan Zidane'ın yerine göreve gelecek isim Massimiliano Allegri olacak. Beşi Juventus'ta, biri Milan'da olmak üzere altı kez Serie A şampiyonluğu yaşayan 53 yaşındaki Allegri, 2018-2019 sezonunda Juventus'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmamıştı.

Juventus da istemişti

Juventus ile iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ancak ikisinde de mutlu sona ulaşamayan Allegri'nin yeni sezonda oldukça geniş yetkilerle Juventus'a geri döneceği de iddia edilmiş ancak Juventus'un Andrea Pirlo yönetiminde Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başarmasıyla birlikte bu plan rafa kalkmıştı.

Real Madrid yönetiminin Allegri'nin yanı sıra kulübün altyapısında görev yapan efsane isim Raul ve Joachim Löw'ü de masaya yatırdığı ancak son kararın İtalyan teknik adamdan yana verildiği iddia edildi.

Ligi Atletico Madrid'in iki puan gerisinde tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne de yarı finalde Chelsea karşısında veda etmişti.

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