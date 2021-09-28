Galli yıldız, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor.

Eylül ayının başındaki millî aradan bu yana sakatlık yaşayan Gareth Bale'ın önemli bir hamstring yırtığı olduğu ortaya çıktı.

32 yaşındaki oyuncuyu sahalardan uzak tutan sorunun ciddiyeti konusunda Real Madrid'den henüz bir açıklama yapılmadı, ancak Galler Teknik Direktörü Robert Page durumu bildirdi.

Bale, ekim ayında 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçlarında yer alamayacak. Ancak Page, yıldız futbolcunun kasım ayında oyuncunun geri dönmesini umuyor.

Ne söylendi?

Bale'ın durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Galler'in hocası, gazetecilere şunları söyledi:

"Bu tür yaralanmalar birden dörde kadar derecelendirilyor ve onunki dörde yakın. Bu yüzden oldukça önemli bir yırtılma.

"Nasıl geliştiğini görmek için onunla ve tıp departmanımızla temasa geçtik. Önümüzdeki kampa katılması ne yazık ki çok zor.

"Kasım kampına yetişebilir. Neyse ki beklenenden daha iyi iyileşiyor.

"Kasım için iyi olacağından oldukça eminiz."

Bale'ın sakatlık geçmişi

Bu sakatlıklar Bale için yeni bir şey değil. Galli oyuncunun son yıllardaki düşüşünün önemli sebeplerinden biri, söz konusu sakatlıklar.

Hız ve güç, Bale'in 2013'te gezegendeki en pahalı oyuncu olarak İspanya'ya transfer olmasına ve oyunun en tepesine taşınmasına yardımcı oldu.

Real ile Şampiyonlar Ligi zaferinin tadına varan Bale, kulüple parlak bir başlangıç ​​yaptı ve dört Avrupa kupası ile iki La Liga şampiyonluğu kazandı.

Fakat sakatlıklar, oyuncunun bazı özelliklerinin kaybolmasına sebebiyet verdi.

Bale hiçbir zaman bir meydan okumadan kaçınmadı ve Galler'dekiler için bir kahraman olarak kalırken Carlo Ancelotti tarafından bu sezon Blancos kadrosuna geri döndürüldü.

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