Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Wesley Sneijder’i isteyip istemediklerini açıkladı.

2012-13 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Wesley Sneijder’in adı, geçmişte uzun süre boyunca İngiliz devi Manchester United’la anılmıştı.

Ajax, Real Madrid, Inter ve Galatasaray’la önemli başarılar kazanan oyuncu, Nice ve Katar maceralarının ardından futbolu bırakmıştı.

Sir Alex Ferguson, Premier Lig’e gelmeden kariyerini noktalayan Wesley Sneijder’i geçmişte isteyip istemediklerini açıkladı.

Sir Alex’ten Sneijder sözleri

2011 yılında Manchester United’ın, Hollandalı yıldız için Inter’le 35 milyon pound’a anlaştığı dile getirilmişti.

UTD Podcast’e konuk olan Ferguson, Sneijder için girişimde bulunmadıklarını açıkladı:

“Bu söylenti çok dillendirildi ama hiçbir zaman Sneijder’le ilgilenmedik.”

“Bu dedikodu nasıl ortaya çıktı bilmiyorum ama ilk zamanlarımda sürekli ortaya böyle isimler atıyorlardı.”

Sir Alex’in en büyük pişmanlığı

Ferguson, ayrıca kariyeri boyunca transfer edemediği için en çok pişmanlık duyduğu isim olarak Paul Gascoigne’u işaret etti:

“Bu soru sorulunca aklıma gelen ilk isim Gascoigne. Kesinlikle fantastik bir oyuncuydu.”

Eğer onu transfer edebilseydik, harika bir kariyeri olurdu. Kötü bir kariyere sahip olduğunu söylemiyorum tabii ki ama eğer bizimle olsaydı daha iyi bir kariyeri olurdu.”

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