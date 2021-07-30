Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid bu transfere 200 milyon euro bütçe ayırdı. Alternatif ise Erling Haaland.

PSG ile 2022 yazında sona erecek olan kontratını yenilemeyi kabul etmeyen Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi için geri sayım başladı. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Real Madrid yönetimi PSG'nin Mbappe'yi bedelsiz kaybetmemek için genç yıldıza bu yaz yapılacak bir teklifin kabul edileceğine inanıyor.

Mbappe'nin önceki gün basına servis edilen, "En büyük hayalim PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" şeklindeki sözleri genç yıldızın takımda kalma kararı aldığı yorumlarını beraberinde getirse de söz konusu açıklamaların Mayıs ayında PSG dergisinin yaptığı röportajlarda yapıldığı ayrılık kararına ilişkin olmadığı kaydedildi.

Mbappe hocasına açıkladı

Birkaç hafta önce Mbappe'nin bonservis bedelini sormak için PSG yönetimiyle temasa geçen Real Madrid, Fransız ekibinin yıldız oyuncusu için pazarlık yapılmayacağını açıklamasının ardından görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin üzerine Mbappe, Mauricio Pochettino'ya sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.

Geleceğine çoktan karar veren ve Real Madrid forması giyme konusunda kararlı olan Mbappe için asıl soru ise bu transferin ne zaman gerçekleşeceği. Bu transferin bu yaz gerçekleşmemesi halinde kontratının sonuna dek PSG için elinden geleni yapacak olan Mbappe buna rağmen sözleşmesini uzatmayacak sezon sonunda ve Real Madrid yolunu tutacak.

Alternatif Haaland

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren Real Madrid'e imza atabilecek olan Mbappe için bu yaz 200 milyon euro'yu gözden çıkartacak olan Real Madrid yönetimi, PSG'nin bu teklifi kabul etmesini bekliyor. Real Madrid Fransız takımının bu teklifi kabul etmemesi halinde ise Mbappe'ye PSG ile sözleşme uzatmaması için yüklü bir imza parası ödeyecek.

Mbappe'nin takımıyla olan sözleşmesini uzatmaması için genç yıldıza 40 milyon euro'luk imza parası ödeyecek Real Madrid, yıllık ücret olarak ise 25 milyon euro'luk net maaş ödeyecek. İspanyol ekibi bu transferi bu yaz gerçekleştirememesi halinde ise rotayı Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a çevirecek.

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