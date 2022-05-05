Real Madrid'in yıldızı Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid, çarşamba gecesi harika bir geri dönüşle Manchester City'i 3-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Liverpool'un rakibi oldu.

Bu tarihi gecede tarihe geçen sadece Real Madrid değildi.

La Liga devinin Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, akıl almaz işler yaparak turu getiren isim oldu.

Rodrygo, nasıl tarihe geçti?

68. dakikada oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada kale sahası içinde topa dokunarak ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirerek Real Madrid'i umutlandırdı.

Bu golden yalnızca bir dakika sonra yine sahneye çıkan Brezilyalı, bu kez kafayla fileleri sarstı ve maçı uzatmaya götürmeyi başardı.

Böylelikle Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçının 90'ıncı dakikasında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

90 - Rodrygo, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçının 90'ıncı dakikasında iki gol atan ilk oyuncu oldu. Akılalmaz. pic.twitter.com/8KA5FNy9Oy — OptaCan (@OptaCan) May 4, 2022

Rodrygo'nun Real Madrid kariyeri

2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e 45 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gelen Rodrygo, İspanyol devinde şimdiye kadar 102 maça çıktı.

Brezilyalı yıldız, söz konusu 102 karşılaşmada 15 gol atıp 20 de asist yapmayı başardı.

Rodrygo, bu sezon ise tüm turnuvalarda 44 maçta forma giydi. Sekiz gol atıp dokuz da asist yaptı.

Daha fazlası için:

Salah: "Görülecek bir hesabımız var"

Liverpool, 41 yıl önceki başarıyı tekrarlayabilecek mi?

Arsene Wenger, Salah ve Mane'ye hayran kaldı