Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde bileği bükülmeyen Real Madrid karşısında 41 yıl önceki başarıyı tekrarlayabilecek mi?

Tolga İnan
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İspanyol devinin kaybettiği son final, bu sezonun kupa düellosuyla şaşırtıcı benzerlikler içeriyor.

2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımlar; Villarreal'i saf dışı bırakan Liverpool ve nefes kesen bir rövanş maçının ardından Manchester City'yi eleyen Real Madrid oldu.

Avrupa'nın zirvesine adını defalarca yazdırmış bu iki takımın mücadelesi tıpkı 2018'de olduğu gibi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Finallerin hakimi Real Madrid

Daha önce bu kupayı 13 kez müzesine götüren Real Madrid'in finallerdeki başarısı dikkat çekici.

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Avrupa'nın bir numaralı kupasında 16 kez final oynama başarısı gösteren Real Madrid sahadan yalnızca üç kez boynu bükük ayrıldı.

1962'de Benfica'ya, 1964'te Inter'e kaybeden Real Madrid, 1981'de Paris'te oynanan finalde ise Liverpool'a Alan Kennedy'nin 82. dakikada attığı golle mağlup olmuştu.

Liverpool 1981
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1981'deki bu maç Real Madrid'in kaybettiği son final olarak kayıtlara geçti. İspanyol temsilcisi o tarihten bu yana çıktığı yedi Şampiyonlar Ligi finalini de kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Ligi finaline bu yıl da Paris ev sahipliği yapacak. 2018'de, Kiev'deki finalde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Liverpool, 41 yıl önce Fransa'nın başkentinde kazandığı zaferin büyüsünü yeniden yakalamayı hedefliyor.

Wijnaldum Kroos Real Madrid Liverpool Champions League final 26052018
Getty Images

Real Madrid son dönemde Liverpool'a üstün

İki takım şu ana kadar sekiz kez karşılaştı. Bu maçların dördünü Real Madrid kazanırken, Liverpool üç galibiyet elde etti, bir maç ise berabere bitti.

Ancak Liverpool'un üç galibiyeti taraflar arasındaki ilk üç maçta gelmişti. Real Madrid, İngiliz ekibine beş maçtır yenilmiyor.

Aralarındaki tüm maçlar

Tarih

Yer

Sonuç

1981

Paris

Liverpool 1-0 Real Madrid

2009

Madrid

Real Madrid 0-1 Liverpool

2009

Liverpool

Liverpool 4-0 Real Madrid

2014

Liverpool

Liverpool 0-3 Real Madrid

2014

Madrid

Real Madrid 1-0 Liverpool

2018

Kiev

Real Madrid 3-1 Liverpool

2021

Madrid

Real Madrid 3-1 Liverpool

2021

Liverpool

Liverpool 0-0 Real Madrid

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