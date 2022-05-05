2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımlar; Villarreal'i saf dışı bırakan Liverpool ve nefes kesen bir rövanş maçının ardından Manchester City'yi eleyen Real Madrid oldu.

Avrupa'nın zirvesine adını defalarca yazdırmış bu iki takımın mücadelesi tıpkı 2018'de olduğu gibi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Finallerin hakimi Real Madrid

Daha önce bu kupayı 13 kez müzesine götüren Real Madrid'in finallerdeki başarısı dikkat çekici.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında 16 kez final oynama başarısı gösteren Real Madrid sahadan yalnızca üç kez boynu bükük ayrıldı.

1962'de Benfica'ya, 1964'te Inter'e kaybeden Real Madrid, 1981'de Paris'te oynanan finalde ise Liverpool'a Alan Kennedy'nin 82. dakikada attığı golle mağlup olmuştu.

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1981'deki bu maç Real Madrid'in kaybettiği son final olarak kayıtlara geçti. İspanyol temsilcisi o tarihten bu yana çıktığı yedi Şampiyonlar Ligi finalini de kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar Ligi finaline bu yıl da Paris ev sahipliği yapacak. 2018'de, Kiev'deki finalde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Liverpool, 41 yıl önce Fransa'nın başkentinde kazandığı zaferin büyüsünü yeniden yakalamayı hedefliyor.

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Real Madrid son dönemde Liverpool'a üstün

İki takım şu ana kadar sekiz kez karşılaştı. Bu maçların dördünü Real Madrid kazanırken, Liverpool üç galibiyet elde etti, bir maç ise berabere bitti.

Ancak Liverpool'un üç galibiyeti taraflar arasındaki ilk üç maçta gelmişti. Real Madrid, İngiliz ekibine beş maçtır yenilmiyor.

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