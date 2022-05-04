Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, Liverpool'un Villarreal'i yenmesinin ardından Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin performanslarını "canavarca" olarak nitelendirdi.

İki Afrikalı oyuncu, Estadio de la Ceramica'da Kırmızılar'ın 3-2 galip gelmesinde ve toplamda 5-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesine yardımcı oldu.

Dia'nın golüyle henüz üçüncü dakikada öne geçen Villarreal, Arsenal'in eski orta sahası Coquelin'in 41'deki golüyle devre arasına 2-0 önde girdi.

Ancak Liverpool ikinci yarıda daha dinamik bir takım olarak geri döndü ve Fabinho, Salah'ın pasıyla 62'de ağları havalandırara farkı bir indirdi. 67'de Diaz skoru eşitlerken 74'te Mane harika bir bitiricilik ile Liverpool'u galibiyete taşıdı.

Salah ve Mane, bu yılın başlarında Kamerun'da düzenlenen 33. Afrika Uluslar Kupası'nda millî takımlarının birer parçasıydı ve Senegal, finalde Mısır'ı penaltılarda yenerek kupaya uzandı.

Afrika futbolunun iki devi, altı hafta sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde bir kez daha karşı karşıya geldi ve kazanan yine Senegal oldu.

Arsene Wenger ne söyledi?

Wenger, Liverpool'un bu sezon başka bir finale ulaşmasına yardımcı olan iki oyuncuyu övgü için seçti.

71 yaşındaki eski menajer, beIN Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Afrika Uluslar Kupası finalinde oynayan Salah ve Mane'ye bakın. Geri döndüklerinden beri yaptıkları şey canavarca.

"Avrupa'da çok fazla maç oynadığımızdan şikayet ederdik. Onlar tek kelime bile etmediler.

"Mane bu gece her yerinden tekmelendi, tek kelime bile etmedi."

29 yaşındaki Salah bu sezon şimdiye kadar 32 maçta 22 gol atmayı başardı ve 2021-2022 sezonunda şu anda en fazla gol atan oyuncu durumunda. 13 de gol pası veren Mısırlı yıldız, Premier Lig'de asist krallığında da ilk sırada yer alıyor.

Aynı zamanda Mane, bu sezon 14 gol ile Premier Lig'de gol krallığında beşinci sırada yer alıyor ve takımın en skorer üçüncü oyuncusu. Ayrıca iki de asist yaptı.

Mane'nin Villarreal'e attığı gol Senegalli yıldızın, Didier Drogba'nın Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında Afrika'nın en golcü oyuncusu olma rekorunu kırmasını sağladı.

30 yaşındaki futbolcu, ligde Chelsea efsanesi Drogba'dan bir fazla olmak üzere 15 gol attı ve liderliği ele geçirdi. Drogba'nın arkasına bulunan Salah 11 gol ile listede üçüncü sırada. Kamerun'un eski kaptanı Samuel Eto'o ise 10 gol ile dördüncü sırada yer alıyor.

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