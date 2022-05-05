Liverpool'un bir numaralı gol silahı Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi finalinde bir kez daha Real Madrid'e rakip oldukları için oldukça mutlu.

Salı günü Villarreal'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Liverpool final biletini alan ilk takım olmuştu.

Diğer yarı finalde Manchester City'yi müthiş bir geri dönüşle eleyen Real Madrid, geçen yıl çeyrek finalde, 2018'de ise finalde karşılaştığı Liverpool'un karşısına bir kez daha çıktı.

Salah ne söyledi?

Real Madrid-Manchester City maçının ardından Instagram'da bir paylaşım yapan Salah, fotoğrafın altına "Görülecek bir hesabımız var" mesajını ekledi.

Liverpool ile Real Madrid arasında neler yaşandı?

Geçen sezon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u toplamda 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

Ancak Salah'ın Real Madrid'le olan hesabı daha da eskiye dayanıyor. 2017/18 sezonunda üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid, finalde Liverpool'u mağlup etmişti.

Salah ile Cristiano Ronaldo'nun düellosuna sahne olması beklenen maçta dengeler, Mısırlı yıldızın daha ilk dakikalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle değişmişti.

Sergio Ramos'un sert faulüyle ters bir şekilde düşen ve omzu çıkan Salah sadece 30 dakika sahada kalabildi.

Onun yokluğunda Real Madrid'in gücüne karşılık vermekte zorlanan Liverpool, Gareth Bale (2) ve Karim Benzema'nın golleriyle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Geçen yaz Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos artık Real Madrid forması giymiyor, ama bu Salah'ın intikam arzusunda bir değişiklik yaratmış gibi gözükmüyor.

2019'da Tottenham'ı devirerek Devler Ligi kupasını kaldıran Liverpool bu başarıyı tekrarlamak istiyor ve bu yolda en büyük kozları hiç kuşkusuz Salah olacak.