Karim Benzema, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gelmesini istediğini ancak Fransız takım arkadaşının Paris Saint-Germain'de yeni bir sözleşme imzalamasına kızmadığını söyledi.

Mbappe'nin sözleşmesi bu yaz sona erdiği için uzun zamandır Fransa'nın başkentinden Madrid'e gitmesi bekleniyordu.

Ancak 23 yaşındaki oyuncunun üç yıl daha PSG'de kalmayı tercih etmesi La Liga'daki bazı isimler arasında öfkeye yol açtı.

Benzema, Mbappe için ne dedi?

Benzema, takım arkadaşı olma şansını geri çevirdiği için Mbappe'ye karşı kötü bir şey hissetmediğini söyledi.

Canal+'ya konuşan Real Madrid golcüsü, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Onun için uzun bir yıldı, karar vermesi gerekiyordu.

"Bu onun seçimi, ona en iyisini diliyorum, ancak daha önce de söylediğim gibi Real Madrid'de oynamasını isterdim."

Benzema, Movistar+'ya verdiği demeçte ise şunları söylemişti:

"Konuşmamayı tercih ederim. Kızgın değilim, sadece diğer şeylerden daha önemli olan Şampiyonlar Ligi finaline odaklandığımı söyleyebilirim.

"Şimdi bu küçük şeyleri konuşmanın zamanı değil."

Mbappe gelecekte Real Madrid'e katılacak mı?

Mbappe'nin kararı Madrid'deki yetkilileri ve taraftarları kızdırmış olabilir, ancak golcü oyuncu gelecekte La Liga devi için oynamayı reddetmedi.

İspanya'nın başkentine taşınma hayalinin bitip bitmediği sorulduğunda Mbappe, "Asla bitmez, asla bitmez" dedi.

Fransız golcü, Madrid'e geçişini "duygusal" nedenlerle ertelemeye karar verdiğini ve şu anda anavatanında kalmak istediğini açıkladı.

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