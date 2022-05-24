Manchester City CEO'su Ferran Soriano, kulübün Pep Guardiola ile yeni bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, İspanyol menajerin Etihad Stadyumu'nda "sonsuza kadar" kalmasını çok istediğini söyledi.

Guardiola, Aston Villa'ya karşı dramatik bir geri dönüşün ardından City'yi pazar günü Liverpool'un bir puan önünde şampiyonluğa taşıdı ve beş yıl içinde dördüncü Premier Lig zaferini elde etti.

Eski Barcelona hocasının sözleşmesinin sona ermesine 12 ay kaldı ve bu durum hakkında çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Ancak City, Guardiola'yıkulüpte uzun süre tutmaya istekli görünüyor.

Soriano, Guardiola'nın geleceği hakkında ne dedi?

RAC1'e Guardiola'nın geleceği hakkında konuşan Soriano, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Guardiola'nın sonsuza kadar burada kalması fikri. Neden olmasın? Bu, mümkün" dedi.

City, gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için şimdiden hızla harekete geçti ve Erling Haaland'ı Borussia Dortmund'dan 51 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Soriano, City'nin Norveçli yıldız ile sözleşme imzalamasını savundu ve Haaland'ın, kulübü tercih etmesindeki etkenin para değil, City'nin planları ve hırsı olduğunu söyledi.

“Haaland bizi seçti. Ona ödeyebileceğimiz maaşı ve ödüyoruz. Ona projeyi ona anlatmak için çok çalıştık.

"Haaland'ın bir uyum dönemine ihtiyacı olacak ve sabırlı olmamız gerekecek, ancak o başaracak."

Soriano, City'yi kulübün sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir aracı olduğu suçlamalarına karşı da savundu ve kulüpte kâr elde etmek isteyen hem ABD'li hem de Çinli yatırımcıların bulunduğuna işaret ederek, Premier Lig'deki rakiplerinin bazılarının bundan fazlasını harcadığını da sözlerine ekledi.

Biz devlet kulübü değiliz, kârlılık arayan üç hissedarın sahibi olduğu bir kulübüz” dedi.

“Diğerlerinden daha fazla paramız yok. Manchester United'ın son birkaç yılda ne kadar para harcadığına bakın, daha fazlasını harcadıklarını göreceksiniz."

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