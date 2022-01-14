Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies, bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Kanadalı millî oyuncu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir başka problemle daha karşı karşıya.

Julian Nagelsmann'ın takımı, onun yokluğunda Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup oldu ve 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, başka bir sağlık sorununa yakalandığı için birtakım testlere daha girmek zorunda.

Ne söylendi?

Bayern hocası Nagelsmann, cumartesi günü oynanacak Köln maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere Davies'in son durumu hakkında şunları söyledi:

"Dün, Covid-19 olan her oyuncuya muayene yapıldı ve Davies'te hafif miyokardit belirtileri, yani kalp kası iltihabı görüldü.

“Şimdilik antrenmanlarda olmayacak. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda oynamak için uygun görünmüyor.

"Bu durum, ultrasona göre çok dramatik değil, basit bir iltihaplanma belirtisi. Yine de iyileşmesi gerekiyor ve bu, şüphesiz biraz zaman alacak.”

Davies hangi maçlar kaçıracak?

Kanadalı sol bekin sahalara ne zaman döneceği tam olarak belli değil.

Bayern, cumartesi günü Köln'e konuk olduktan sonra 23 Ocak'ta Hertha Berlin deplasmanına gidecek.

Daha sonra RB Leipzig'i ağırlayacak olan Bayern, 5 Şubat'ta ise Bochum deplasmanında olacak.

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