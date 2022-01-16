Son yıllarda ilginin bir hayli arttığı kadın futbolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Madrid, solak oyuncu Sofie Svava'yı transfer ettiğini açıkladı.

İspanya kadın futbol tarihinin en pahalı transferi olan Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz yıllarda Barcelona formasıyla verdiği pozlarla, Katalan ekibini desteklediğini açıklamıştı.

Svava geçmişte verdiği bu pozların gündeme gelmesinin ardından söz konusu fotoğrafları Instagram adresinden birkaç dakika içerisinde silerken, fotoğrafların gündemin ana maddelerinden biri olmasına engel olamadı.

Yıldız oyuncu söz konusu fotoğrafları Barcelona'nın 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardından paylaşmıştı.

Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı

Her iki takımın da benzer durumlarla daha önce karşılaşmış, Real Madrid'de uzun süredir forma giyen Luka Modric ve Isco gibi yıldızların da geçmişte Barcelona'yı destekledikleri ortaya çıkmıştı.

Isco da Modric de sergiledikleri performansla kendilerini Real Madrid taraftarına kabul ettirmeyi zamanla başarmıştı.

2000 doğumlu Svava, Brondby altyapısında yetiştikten sonra FC Rosengard ile dikkatleri çekmiş ve sonrasında Almanya'nın VfL Wolfsburg takımına transfer olmuştu.

Danimarka Milli Takımı'nın da formasını giyen 21 yaşındaki genç oyuncu, ülkesi adına forma giydiği 17 karşılaşmada bir kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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