Real Madrid, Vlahovic'i Haaland'ın alternatifi olarak istiyor

Real Madrid'de Karim Benzema kulüpten ayrılma planları yaparken Dusan Vlahovic, Erling Haaland'ın alternatif hamlesi olarak kapıda bekliyor.

Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğunu Atletico Madrid'e kaptıran Real Madrid, yaz transfer döneminde Raphael Varane, Sergio Ramos gibi isimlerle vedalaşırken 19 yaşındaki Eduardo Camavinga'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibi önümüzdeki yaz transfer döneminde Avrupa'nın diğer gözde gençlerini kadrosuna katarak takımı uzun soluklu gençleştirmeyi planlıyor.

Real Madrid hangi isimleri transfer edecek?

El Nacional'ın haberine göre; Real Madrid başkanı Florentino Perez'in şu anda ciddi bir sorunu var. Takımın lideri Karim Benzema kendisine yapılan yenileme teklifinden memnun değil bu nedenle 30 Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Karim Benzema'nın planları arasında PSG'ye imza atarak Paris ekibinde Messi ve Neymar ile güçlü bir forvet hattı oluşturma hayalleri var.

Ayrıca Benzema, gelecek sezonda Pochettino'nun yerini alacak Zinedine Zidane ile çalışmak istiyor. Real Madrid ise Karim Benzema'dan gelir elde etmek istiyorsa onu bu yaz transfer döneminde satmalı.

Öte yandan Real Madrid'in şu an için transferde bir numaralı hedefi Erling Haaland. İspanyol devi, Norveçli genç yıldızı takıma kazandırarak Mbappe ve Vinícius ile bir hücum hattı yaratmak istiyor.

Erling Haaland girişimlerinin başarısız olması durumunda Real Madrid'de rota bir başka genç yıldız Dusan Vlahovic'e dönecek.

Ancak İspanyol devinde, Fiorentina'nın genç yıldızı için bazı tereddütler var. Dusan Vlahovic hamlesiyle Santiago Bernabeu'ya 60 milyon euro karşılığında gelen Luka Jovic vakasının tekrarlanmasından korkuluyor.

Erling Haaland ne söyledi?

Viaplay'e konuşan Haaland, şunları söyledi:

"Son altı aydır Dortmund'a saygımdan dolayı hiçbir şey söylememeyi tercih ettim.

"Ama şimdi kulüp bir karar vermem için bana baskı yapmaya başladı, ama benim tek yapmak istediğim şey futbol oynamak.

"Fakat geleceğim hakkında şimdi bir karar vermem için bana baskı yapıyorlar. Bu da yakında bir karar vermem gerektiği anlamına geliyor.

"Futbola odaklanmak istediğimi en başından beri söyledim çünkü o zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Aklıma başka şeyler geldiğinde ise tam tersi.

"Şimdi bir süredir baskı yapıyorlar. Bu yüzden işleri başlatmanın zamanı geldi. Tek yapmak istediğim futbol oynamak ama şimdi yapamam."

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