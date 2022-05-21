Real Madrid'in teklifini reddeden Kylian Mbappe, PSG'de kalmaya karar verdi

Erling Haaland'ın Manchester City'ye imza atmasının ardından yaz transfer döneminin en büyük kararını vermesi beklenen Kylian Mbappe, hafta içinde Real Madrid ile anlaştığı yönündeki haberlere rağmen PSG'de kalmayı tercih etti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Fransız futbolcu, PSG için Real Madrid'den gelen teklifi reddetme kararı aldı. PSG, Mbappe'nin takımda kaldığını büyük bir olasılıkla gün içerisinde duyuracak.

Yapılan anlaşmaya göre üç yıl daha PSG'de kalacak olan Mbappe, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e bu kararı bizzat kendisi bildirdi. Mbappe'nin kararını takımının Metz ile oynayacağı maçın ardından açıklaması bekleniyor.

Perez takıma açıkladı

Pazar sabahı 11.00'de Telefoot kanalında bir röportaj verecek olan Mbappe burada büyük bir olasılıkla kararının gerekçesini açıklayacak. Geçtiğimiz hafta oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan Real Madrid cephesi bu gelişmelerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Perez'in Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini soyunma odasında açıkladığı öne sürüldü.

PSG'nin Mbappe'yi takımda tutmak için önerdiği yüksek kontratla yıldız oyuncuyu kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Mbappe'nin kazanacağı astronomik ücret henüz netleşmedi.

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Mbappe, bu karşılaşmalarda 36 gol atarken, takım arkadaşlarına 21 asist yapmıştı.

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