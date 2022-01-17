Real Madrid’in sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşım: "Daha büyük bir kupa vitrini nereden alınır?"

"Daha büyük bir kupa vitrini nereden alınır?" Real Madrid sosyal medya hesabının, İspanya Süper Kupası kazanıldıktan sonra Google'a sorduğu soru bu.

Futbol kulüplerinin sosyal ağları, taraftarlara bilgilendirme ve pazarlama mesajlarının yönlendirildiği ve diğer geleneksel kanallardan farklı olarak güncel olayların daha rahat bir şekilde ele alınabileceği bir forum.

Eflatun beyazlı kulübün sosyal ağları da bu uygulamaya katıldı, ancak şakanın ötesinde bu konu masada görüşülüyor. İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, yeni Bernabéu ile birlikte, stadyum ve kulüp müzesinin büyütülmesi öngörülüyor. Gelecekte yeni kupaların geleceği ve ilk yüz resmi futbol kupasına sahip olan bir alan.

Real Madrid'in müzesi

Real Madrid'in kupa koleksiyonu geniş. 12. İspanya Süper Kupası, eflatun beyazlı kulübün hazinesinde sayısız unvanla birlikte vitrinlerde yerini alacak.

13 Avrupa Kupası, 7 Kulüpler Dünya Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 2 UEFA Kupası, 34 Lig, 19 Copas del Rey.

Bir Lig Kupası, iki Küçük Dünya Kupası, iki Latin Kupası ve kulübün varlığının ilk yıllarında kazanılan çok sayıda bölgesel şampiyonluk gibi halihazırda nesli tükenmiş diğer yarışmalarda da alınan birçok başarı bulunuyor.

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