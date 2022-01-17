Ralf Rangnick'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılanma adımları atan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldı.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre United'da haftada 100 bin sterlin kazanan Fernandes, Mayıs ayına dek görüşmeleri dondurdu.

Mevcut kontratı 2025'e dek süren ve takımda en az sekiz oyuncudan daha az kazanan Fernandes'in yeni sözleşmeye dair kararını takımının oynayacağı Avrupa kupası doğrultusunda vermesi bekleniyor. United'ın oyuncuya kontratında iyileştirme teklifi yaptığı öne sürülürken, iki tarafın uzlaşması bekleniyor.

Kupa kazanamadı

United yönetiminin sonbaharda sunduğu yeni sözleşme teklifini geri çeviren Fernandes, transfer olduğu günden bugüne Manchester United'ın en önemli hücum oyuncularından biri konumunda. Geçtiğimiz sezonu United formasıyla 27 gol ve 19 asistle tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon da yedi gole imza attı.

Portekiz Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri olan Fernandes, daha önce Udinese forması da giymiş ancak asıl büyük çıkışı Sporting Lizbon formasıyla yapmıştı. United'a 55 milyon euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz devinde şu ana dek herhangi bir kupa sevinci yaşayamadı.

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