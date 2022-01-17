Real Madrid kupa sayısında Barcelona'yı geride bıraktı

İspanya Süper Kupası finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0'lık skorla geçen Real Madrid, kupa sayısında ezeli rakibi Barcelona'yı geride bırakmış oldu.

Müzeye 93. kupayı getiren Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, tarihi boyunca 92 kupa kazanan Barcelona'yı geride bıraktı ve İspanya futbol tarihinin en başarılı takımı oldu.

Real Madrid, kupa yarışında Barcelona'nın önüne geçti 🏆 pic.twitter.com/EWigMw92aA — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 17, 2022

Bilbao galibiyetiyle birlikte 12. kez Süper Kupa'yı müzesine götüren Real Madrid 34 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra 13 kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak, Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Müzesinde 93 kupa bulunan Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nı yedi, Avrupa Süper Kupası'nı dört, UEFA Kupası'nı iki, Copa Del Rey'i 19, Lig Kupası ve Eva Duarte Kupası'nı ise birer kez kazandı.

Ligde zirvedeler

26 La Liga, 31 Copa Del Rey, 13 İspanya Süper Kupası, iki Lig Kupasu, beş Şampiyonlar Ligi, üç Kulüpler Dünya Kupası, beş Avrupa Süper Kupası, dört Kupa Galipleri Kupası ve üç Eva Duarte Kupası bulunan Barcelona'yı geride bırakan Real Madrid futbolcuları ve teknik heyeti, Bilbao maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.

La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın beş puan önünde ilk sırada yer alan Real Madrid, bir yıllık aranın ardından bir kez daha şampiyonluğa koşarken, Barcelona'ya da 17 puan fark atmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Real Madrid son 16 turunda Sergio Ramos'un da formasını giydiği PSG ile karşılaşacak.

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