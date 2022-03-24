2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nu Hollanda ve Türkiye'nin ardında tamamlayarak Katar'da düzenlenecek organizasyona katılım hakkını kaybeden Norveç'in Arsenal'de oynayan oyuncusu Martin Odegaard, yıldız oyuncu Erling Haaland ile eski takımı Real Madrid'e yönelik konuştuğunu açıkladı.

Ne söylendi?

The Daily Star'a yaptığı açıklamada başta Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Manchester United olmak üzere çok sayıda dev kulübün transfer listesinde bulunan Haaland'ın yakın bir arkadaşı olduğunun altını çizen Odegaard, takım arkadaşı ile birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı:

"Haaland ile beraber olduğumuzda pek çok şey hakkında konuşuyoruz. Real Madrid ve orada geçirdiğim zaman da konuştuğumuz konulardan biri ama bunun özel bir şey olduğunu söyleyemem"

Odegaard Real Madrid'de tutunamamıştı

Norveç futbol tarihinin en büyük potansiyeli olarak lanse edildiği dönemde henüz 17 yaşındayken Stromsgodset'ten 4 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Odegaard, Real Madrid formasıyla sadece 11 maça çıkabilmişti.

Kiralık olarak gittiği Vitesse, Real Socieda ve Arsenal'de dikkat çeken performanslara imza atan Odegaard'ın bonservisi geçen yaz 35 milyon euro karşılığında Arsenal tarafından alınmıştı.

2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunan ve Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Haaland, daha önce yaptığı açıklamada La Liga'nın futbol tarzından hoşlandığını açıklamıştı.

Bu sezon oynadığı 23 maçta 23 gol ve beş asistle mücadele eden 21 yaşındaki yıldızın maddi şartlarının Barcelona tarafından karşılanması oldukça zor görünürken, Real Madrid bu transferde favori olarak gösteriliyor.

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