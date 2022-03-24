Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma'dan Valerien Ismael'e hoş geldin mesajı

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Fransız teknik adam Valerien Ismael için artık sadece resmi açıklama bekleniyor.

Milli ara sonrasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik direktörüyle çıkmak isteyen Beşiktaş, Ismael'e kısa süre içinde imza attıracak.

Beşiktaş forması giydiği dönemde taraftarların gönlünde taht kuran Pascal Nouma, Twitter'da yaptığı paylaşımla adeta Ismael'in gelişini müjdeledi.

Ne söyledi?

Nouma, "Dostum Valerien Ismael, Beşiktaş'a hoş geldin" mesajının altına, Lens takımında Ismael'le birlikte top koşturdukları dönemden bir foto ekledi.

My friend Valérien Ismael welcome to Besiktas 🦅🦅🦅🖤🤍🦅🦅🦅 pic.twitter.com/ZBEjAoqqd9 — Pascal Nouma (@pnouma21) March 24, 2022

İki Fransız 1999/00 sezonunda beraber Lens forması giymişti. Bir sonraki sezon Nouma, Beşiktaş'a transfer olurken, Ismael ise futbola başladığı kulüp olan Strasbourg'a kiralanmıştı.

Nouma ve Ismael'in kadrosunda yer aldığı Lens o sezon büyük bir çıkış yakalamış ve UEFA Kupası'nda yarı finale kadar yükselmişti. Lens, Arsenal engelini aşabilseydi finalde Galatasaray'ın rakibi olacaktı.

Ancak İngiltere'deki ilk maçı Bergkamp'ın golüyle 1-0 kazanan Arsenal, rövanşta da 2-1 galip gelerek turu geçen taraf oldu. Eşleşmede Lens adına tek golü atan isim Nouma'dan başkası değildi.

Nouma ve Gomez aracı oldu

Bazı kaynaklara göre, Nouma ile Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez, Ismael için Beşiktaş yönetimine olumlu referans verdi.

Gomez, basına verdiği demeçte ise Wolfsburg'da oynadığı dönemde hocası olan Ismael için şunları söyledi:

"Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz, ismi kim olursa olsun. İdmanları çok ağırdır. Futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş’ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla, hırsıyla yaşıyor."

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