Xavi'yle yaşanan değişim Agüero'yu etkiledi: "Barcelona yeniden büyük hayaller kurabilir"

Sergio Agüero'ya göre, Xavi'nin getirdiği ümit ile Barcelona'nın aynı potada erittiği gençlik ve tecrübe kulübün "yeniden büyük hayaller kurmasını" mümkün kılıyor.

Yönetim kademesinde yapılan hatalar nedeniyle kan kaybeden Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasına izin vermek zorunda kalmış ve beklenen transferleri yapamamıştı.

La Masia'nın yeni jenerasyonuna güvenerek yola çıkan Barcelona, ekonomik olarak nefes aldıktan sonra Ferran Torres ve Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadroya katarak vites arttırdı.

Ne söyledi?

Bir internet sitesine konuşan Agüero, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam takımın durumunu değerlendirdi.

"Barcelona'da şu anda oynanan futbolun getirdiği mutluluğu görmek mümkün."

"Xavi geldiğinden bu yana gelişim gösteriyorlar. Onları farklı kılan futbol tarzını yeniden sergilemeye başladılar. Daha geleli çok olmadı, ama etkisini şimdiden hissettirdi."

"Çok mutluyum, çünkü oyuncuları iyi tanıyorum ve kulübü ne kadar sevdiklerini biliyorum."

"Devasa potansiyeli ortaya çıkarmaya başlayan çok sayıda genç oyuncu var. Pedri, Gavi, Ansu [Fati], Nico Gonzalez."

"Tecrübeli isimleri ve yeni transferleri de buna ekleyince yeniden büyük hayaller kurabilirler. Neden Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedeflemesinler ki?"

"Kolay olmayacak, süreç daha yeni başladı ve dönüşüm için zaman gerekecek, ama kupayı kazanmak için şimdiden yeterli güce sahipler."

Xavi sihrini konuşturdu

Kasım 2021'de kulüp tarihinin önemli isimlerinden Ronald Koeman'ın görevine son veren Barcelona, taraftarların gözünde bir efsane olan Xavi'yi takımın başına getirmişti.

Barcelona formasıyla La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan Xavi, teknik direktörlük koltuğunda da kısa süre içinde etkisini gösterdi.

Xavi yönetiminde 26 maçta 15 galibiyet alan takım, son olarak Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 4-0'la darmadağın etti.

Ligde üçüncülüğe tırmanan Barcelona, Avrupa Ligi çeyrek finalinde ise Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak.

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