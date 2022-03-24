Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'nin Arsenal'den büyük beklentilerle transfer ettiği Mesut Özil ve kiralık olarak gittiği Watford'dan devre arasında dönen Ozan Tufan süresiz kadro dışı kaldı.

Alınan kararı resmi siteden ve sosyal medya hesaplarından duyuran Fenerbahçe yönetimi oyunculara neden ceza verildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Yayınlanan mesajda, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022

Konyaspor maçında yaşananlar mı etkili oldu?

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlamış, fakat ikinci yarının başında yerini Pelkas'a bırakmıştı.

Yedek kulübesinde yer alan Ozan Tufan ise oyuna ancak 90. dakikada Serdar Dursun'un yerine dahil olabilmişti.

Bazı kaynaklarda; oyunda kaldıkları süreden memnun olmayan iki yıldız oyuncunun teknik direktör İsmail Kartal'a sitemde bulunduğu iddia edilmişti.

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın karnesi

Kasım ve Aralık aylarında iyi bir form yakalayan Mesut ligde yedi maçlık bir periyotta beş gol kaydetmişti. Ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle beş maç kaçıran 33 yaşındaki oyuncu son beş dakika görev yaptığı Trabzonspor maçıyla sahalara döndü.

Alanyaspor karşısında 74 dakika sahada kalan ve bir gol atan Mesut, sezon genelinde ise 26 maçta dokuz gol ve iki asist üretti.

Başarısız bir Premier Lig deneyiminin ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, burada da düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Ligde altı maçta toplam 171 dakika sahada kalan Ozan skor katkısı yapamadı.

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