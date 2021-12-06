Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülen Kylian Mbappe PSG'de kalabileceğini söyledi

PSG ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan ve gelecek sezon Real Madrid forması giyeceği yönündeki iddialar her geçen gün artan Kylian Mbappe, kariyerini takımında sürdürme ihtimalinin sürdüğünü açıkladı.

Yıldız oyuncu Amazon Prime'a verdiği röportajda kararı ne olursa olsun büyük bir takım oynayacağını açıkladı.

Mbappe ne söyledi?

PSG'den ayrılma ya da PSG'de kalma kararının kendisi için büyük bir adım olacağını belirten Mbappe, neler olacağını henüz bilmediğini söyledi:

"Bu kararı vermek kolay değil. Neler olacağını bilmiyorum. Her iki durumda da büyük bir kulüp için oynayacağım.

"İlk başta takımdan ayrılamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama 3. Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir kulüpte oynuyorum.

"Parisliyim ve ailem burada. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman söylediğim gibi ayrılmayı düşünürken başka bir şeyler keşfetmek istemiştim."

"Gelişmemiz gerekiyor"

Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin ardından takımdan ayrılma istediğini açıklayan Mbappe, Messi-Neymar-Mbappe üçlüsünün beklentileri karşılayamadıkları yönündeki iddiaları da değerlendirdi:

"Daha fazlasını yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bu seviyede üç oyuncu bir arada olduğunda beklentilerin çok yüksek olması normal.

"Kolektif olarak birlikte hareket eden bir yapı olmalıyız. Her birimizin bunun için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Şu an kendimi iyi hissediyorum ve takım da iyi gidiyor."

Sezona iyi başladı

PSG'nin bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Mbappe Ligue 1'de forma giydiği 16 karşılaşmada rakip fileleri yedi kez havalandırırken, sekiz de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de etkileyici bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu beş maçta iki gol ve üç asistle takımının gruptan çıkmasında önemli rol oynadı.

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