Real Madrid David Alaba transferini resmen açıkladı

Bayern Münih'e veda eden Avusturyalı stoperin yeni takımı Real Madrid oldu.

La Liga'da şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Real Madrid ilk büyük transferini açıkladı. Zinedine Zidane ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktörü henüz netleşmeyen İspanyol devi, Bayern Münih ile sona eren sözleşmesini uzatmayan dünyaca ünlü Avusturyalı stoper David Alaba ile beş senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

Stoperde, sol bekte ve orta sahada görev yapabilen 28 yaşındaki yıldız, aralarında Barcelona'nın da olduğu çok sayıda takımla görüşmesine rağmen kariyerini Santiago Bernabeu'da sürdürmeyi tercih etti.

Alaba altyapısından yetiştiği Bayern Münih ile 10 Bundesliga ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Sergio Ramos ayrılabilir

Real Madrid'den yapılan açıklamada Avusturya Milli Takımı ile Euro 2020 için kampta bulunan Alaba'nın turnuva sonrasında yenide takımına katılacağı belirtildi.

Bayern Münih formasıyla 431 maça çıkan ve Avrupa'nın en fazla kupa kazanan oyuncularından biri olan Alaba, üç kez UEFA Yılın Takımı'na seçilme başarısı göstermişti.

Real Madrid'de Alaba transferinin ardından efsane oyuncu Sergio Ramos ile yeni sözleşme imzalanmaması bekleniyor. İspanya Milli Takımı'nın da dışında kalan Ramos'un önümüzdeki sezon PSG, Manchester United ya da altyapısından yetiştiği Sevilla'da oynayacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarak devam ediyor.

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