Real Madrid, Chelsea stoperi Antonio Rüdiger'i transfer etmeye yakın

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Real Madrid, Chelsea forması giyen Antonio Rüdiger ile sözleşme imzalama konusunda bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki stoperin, Stamford Bridge'deki sözleşmesi 2022 yazında sona erecek ve sözleşmesini yenilemeye niyeti yok.

Chelsea, son transfer döneminde Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan Raphael Varane ile ilgilenmiş, ancak Rüdiger'in sözleşmesini uzatmaya öncelik vermişti.

Rudiger Chelsea'den neden ayrılıyor?

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Alman futbolcuya yeni bir sözleşme imzalatarak takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor, ancak bu durum imkansız gibi görünüyor.

Mavilerin, Rüdiger için yaptığı son teklif yılda net 8 milyon euro olarak belirlendi, fakat Rudiger yine de Ruben Loftus-Cheek, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz ve Romelu Lukaku gibi takım arkadaşlarından daha az maaş alacağının farkında.

Real Madrid neden Rüdiger'ı transfer etmek istiyor?

Carlo Ancelotti'nin teknik direktör olarak dönüşünden sonra, Real Madrid iyi bir stoper transfer etmeyi hedefliyor.

Rüdiger, tercih edilen adaylardan birisi konumunda ve Madrid; Eder Militao, David Alaba ve Nacho gibi oyuncularının yanına çok iyi bir stoper ekleyerek defans hattındaki oyuncu zenginliğini artırmayı amaçlıyor.

Madrid'in Rüdiger'ı transfer etme şansı nedir?

Madrid, yeni bir stoper transferi için diğer seçenekleri de araştırıyor, ancak önlerine çıkan çeşitli engellere rağmen Rüdiger'i transfer etme konusunda istekliler.

Rüdiger'in sözleşme durumundan dolayı Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de Alman futbolcu için pusuda bekliyor ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Alman oyuncuyu isteyen kulüplerin, yaklaşık 12 milyon euro'yu bulan maaş talebini karşılamak konusunda zorluk çekeceği ifade ediliyor.

Çeviri: Ethem Sündük

Daha fazlası için: