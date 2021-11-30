PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe: "Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi değilim"

Paris Saint-Germain'de oynayan Kylian Mbappe, Ballon d'Or için PSG'deki takım arkadaşı Lionel Messi de dahil olmak üzere birçok yıldız ile yarıştı.

Messi ile oynadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirten Mbappe, Arjantinli yıldızdan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştığını da söylüyor.

Bu yıl 9. sırada yer alan Mbappe, 4 yıldır üst üste sıralamanın ilk 10'unda yer alıyor. Bu başarıyı sadece Messi ve Cristiano Ronaldo ile paylaşıyor.

Törenin sunucusu Didier Drogba da bu istatistiğe dikkat çekerek Fransız forvetin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Yaptığı konuşmada Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi olmadığını söyeleyen Mbappe, "Ben, sadece futboldan zevk almaya çalışıyorum. Ronaldo veya Messi gibi değilim, çünkü onlar bir efsane.

"Şu anda Messi ile oynama şansına sahibim ve bu benim için çok değerli. İnanılmaz bir duygu. Onunla oynamak benim için bir onur ve ondan sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

"Ayrıca, adımı onların isimlerinin yanında görmek de benim için büyük bir sevinç kaynağı" dedi.

Mbappe, Ballon d'Or'u kazanmak istiyor

Ballon d'Or konusunda Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılmayı istemeyen Mbappe şu ifadeleri kullandı:

"Ballon d'Or ödülü kariyer hedeflerime bağlı. Ben, tabii ki bu ödülü kazanmak istiyorum. Hatta her yıl bu ödülü kazanmayı arzularım.

"Bu ödülü kazanmak konusunda Ronaldo ve Messi ile karşılaştırılmak istemiyorum, çünkü onlar bunu defalarca yaptılar ve çok büyük oyuncular.

"Takımımın başarılara ulaşmasını hedefliyorum. Bu doğrultuda ilerlememi sürdürüyorum ve sanırım doğru yoldayım.

"Şu anda 22 yaşındayım ve bu ödülü kazanmak için yeterli zamana sahibim. En iyi şekilde çalışırsam amaçlarımın hepsine ulaşacağımı düşünüyorum. Kazanmak veya kaybetmek yalnızca benim elimde."

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