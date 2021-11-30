Toni Kroos'a göre Ballon d'Or'u Lionel Messi ve Robert Lewandowski'den daha fazla hak eden kişi kim?
Toni Kroos, Ballon d'Or ödülünü Messi'nin almasından dolayı memnun değil. Alman orta saha oyuncusu, sıralamada ikinci olan Robert Lewandowski'nin ise yerini hak ettiğini düşünüyor.
31 yaşındaki oyuncu, bireysel ödüllerle hiç ilgilenmediğini belirtirken tamamıyla takım başarılarına odaklandığını söylüyor.
Kroos, Ballon d'Or ödüllerinde adalet olmadığını düşünüyor ve bunun çok açık bir şekilde herkes tarafından fark edildiğine inanıyor.
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Ne söylendi?
Einfach mal Luppen'e konuşan Kroos şu ifadeleri kullandı:
"Bu seferki Ballon d'Or ödülleri benim için kesinlikle adaletli değildi. O kadar net bir adaletsizlik vardı ki bunu futbolla ilgisi olmayan bir insan bile fark edebilir.
Jorginho'nun üçüncü ve Robert Lewandowski'nin ikinci sırada yer almalarının doğal olduğunu düşünen Kroos, "Karim Benzema geçen yılın en iyi bireysel performans gösteren oyunucuydu.
"Eğer bu ödül bireysel performansa göre verilseydi, bu ödülü kesinlikle o hak ederdi. Onunla beraber oynuyorum ve ne kadar üst düzey bir futbolcu olduğunu görebiliyorum.
"Arjantin ile ilk kez Copa America'yı kazanan Messi'nin hala tartışmasız en iyi oyunculardan birisi olduğunu vurgulayan Alman futbolcu, "Messi ve Ronaldo, son on yıla damga vurdular ve onlar, asla başkalarının sahip olamayacağı niteliklere sahip. Bundan yana hiçbir zaman şüphem olmadı" dedi.
Kroos: Ronaldo, Messi'den iyiydi
2021 yılında diğer oyuncuların Paris Saint-Germain'in yıldızından daha iyi olduğunun altını çizen Kroos sözlerini şu şekilde noktaladı: "Messi'nin birinci olması çok yanlış bir karar oldu.
"Cristiano'nun son zamanlarda kaç tane önemli gol attığına baktığımda, Manchester hala Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için ona teşekkür etmeli. Benim gözümde Cristiano, sıralamada Messi'nin önünde olmalıydı."
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