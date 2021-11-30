PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den Robert Lewandowski'ye övgü: "Ballon d'Or'u kesinlikle o hak etti"

Lionel Messi, pazartesi akşamı yaptığı 2021 Ballon d'Or konuşmasında Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski'ye övgülerde bulunarak 2020 Ballon d'Or'u Polonyalı forvetin alması gerektiğini söyledi.

Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünü Paris'te düzenlenen bir törenle kariyerinde yedinci kez kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, Polonya Milli Takımı oyuncusuna özel bir yer ayırdı ve Lewandowski'yle zorlu bir rekabet yaşadığını kabul etti.

Ne söylendi?

Messi, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Robert Lewandowski'den bahsetmek istiyorum. Onun gibi bir futbolcuyla yarışmak, benim için büyük bir onurdu.

"Herkes biliyor ki geçen yıl ödülü kesinlikle o hak etti. Bu konuda hepiniz hemfikiriz.

"Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unu vermeli, çünkü bu ödülü hak ediyor.

"Robert Lewandowski'nin harika bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Her yıl kendisini geliştiriyor ve mükemmel bir forvet olarak gol atma yeteneğini de gösteriyor.

"Bu yıl gol kralı olarak ödüllendirildi. Tabii ki gelecek yıl da sahadaki duruşu sayesinde bu seviyesini sürdürebilir. Ayrıca, büyük bir kulüpte oynuyor."

Lewandowski neden Ballon d'Or'u kazanamadı?

Rebert Lewandowski, Bundesliga şampiyonu Bayern ile geçirdiği başarılı sezonun ardından 2020'de Ballon d'Or'un favorisi olarak görülüyordu.

Ancak ödül 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

33 yaşındaki oyuncu, 2021'de de ödülü kazanmak için en iyi adaylardan birisiydi, fakat ödülü 7. kez Messi kazandı.

Lewandowski, Messi'den 33 puan daha az toplayarak ikinci sırada kalırken üçüncü sıradaki rakibi Jorginho'nun 120 puan önünde yer aldı.

Daha fazlası için: