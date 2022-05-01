Real Madrid Başkanı Florentino Perez, La Liga şampiyonunun Kylian Mbappe ile ilgili niyeti hakkında önemli bir ipucu verdi.

Los Blancos uzun zamandır Mbappe ile ilgileniyor ve Dünya Kupası şampiyonunun, İspanya başkentine gitme isteği sır değil.

Mauricio Pochettino, oyuncunun gelecek sezon 'yüzde 100' Parc des Princes'te olacağını iddia ettikten sonra Mbappe'yi transfer etme umutları bir darbe aldı. Ancak Perez, kulübünün lig şampiyonluğunu kazanmasınınb ardından spekülasyonları canlandırdı.

Perez, Mbappe transferi için ne dedi?

Madrid'in La Liga zaferinin ardından Movistar'a konuşan Perez, Mbappe sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu düşünmemiştim [Mbappe] ama şimdi siz söyleyince, 'bu doğru olabilir' diye düşündüm.

"Gelecek yılın kadrosunu planladığımızda göreceğiz."

Blancos patronu Carlo Ancelotti'ye de maçın ardından PSG yıldızıyla ilgili soru soruldu. İtalyan hoca, beIN Sports'a şu yorumu yaptı:

"Mbappe, Real Madrid'e mi? Bu kulüple, bu başkanla gelecek zaten yazılmış."

Bu cümlenin, anlaşmanın yapıldığı anlamına mı geldiği sorulduğunda ise Ancelotti, "Bunu söylemedim" yanıtını verdi.

Mbappe, Real Madrid'e transfer olacak mı?

Mbappe, Real Madrid'in bir numaralı transfer hedefi olmaya devam ediyor. Ancak PSG, yılda 50 milyon euro'luk bir sözleşme teklif ederek onu Fransa'da kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Bu anlaşma gerçekleşirse 23 yaşındaki oyncu, Neymar ve Lionel Messi'yi geride bırakarak kulüpteki en yüksek maaş alan futbolcu olacak.

PSG, Mbappe'yi kulüpte tutmayı çok arzuluyor. Golcü oyuncunun geleceği, imaj haklarıyla ilgili sorunlar nedeniyle de biraz karmaşık.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, nisan ayında Madrid'in Mbappe'nin peşinde koşmasını hafife aldı ve İspanyol devinin kendisine aşırı güvendiğini ima ederek bir şaka yaptı.

Leonardo, Sky Sport İtalya'ya verdiği demeçte şunları söyledi:

"Madrid'de üç yıldır Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e geleceğine ikna oldular.

Belki de bundan biraz fazla eminler?"

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