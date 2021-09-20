Raphael Varane'dan 10 yıllık Sir Alex Ferguson itirafı

Manchester United'ın yeni transferi İngiliz ekibinin efsane teknik direktörüyle ilgili bilinmeyen bir sırrı paylaştı.

Yaz transfer döneminde partneri Sergio Ramos gibi Real Madrid'den ayrılan ve Manchester United'ın yolunu tutan dünyaca ünlü Fransız stoper Raphael Varane, İngiliz ekibinin kendisine olan ilgisinin uzun yıllara dayandığını söyledi. Varane, Real Madrid'e transfer olmadan önce United'dan teklif aldığını ve bu transferin o dönem gerçekleşmeye çok yakın olduğunu belirtti.

Varane ne söyledi?

Dünyaca ünlü stoper Norveç basınından TV2'ye verdiği röportajda United'dan bu yaz aldığı teklifin bir ilk olmadığını söyledi:

"Real Madrid'e imza atmadan önce ailem ve ben Sir Alex Ferguson ile tanıştık. Bu benim için harika bir deneyimdi ama sonrasında hiçbir şey olmadı. Real Madrid devreye girdi ve hikayenin devamını biliyorsunuz.

"Orada harika zaman geçirdim ve belki de oraya gitmek benim kaderimdi. Real Madrid'de 10 harika yıl geçirdiğim için mutluyum. Son dönemde sanırım yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve Premier Lig'i deneyimlemek istedim.

"Manchester United büyük bir tarihe sahip ve yeniden zirveye dönmek istiyorlar. Bu beni cezbeden bir mücadele oldu. Kulüpte bir aile havası var. Burada elimden gelenin en iyisini yaparak, takıma yardımcı olmak istiyorum"

Şampiyonlar Ligi'ni dört kez kazandı

2011-2012 sezonu başında Lens'ten transfer olduğu Real Madrid'de takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Varane, Fransa'nın Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan kadrosunun da önemli isimleri arasında yer alıyordu. Varane İspanyol ekibinde 10 yılda üç La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

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