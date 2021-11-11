Rakitic'ten itiraf: PSG'nin kapısından döndüm!

Sevilla'nın Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Fransız basınına yaptığı açıklamada kariyerine ilişkin önemli bir itirafta bulundu. Yıllar önce PSG ile bir transfer görüşmesi yaptığını belirten deneyimli oyuncu, PSG forması giymeye oldukça yakın olduğunu ancak anlaşmanın çeşitli nedenlerden ötürü son anda gerçekleşmediğini söyledi.

Rakitic ne söyledi?

beIN Sports Fransa'ya konuşan Rakitic, o dönemde PSG için oynamayı arzuladığını söyledi:

"2018 yılıydı ve o dönem PSG için oynamayı gerçekten de istedim ama çeşitli nedenlerden ötürü bu transfer gerçekleşmedi. PSG sadece bu sezon değil birkaç sezondur büyük bir saygıyı hak ediyor. Başkana, Leonardo'ya ve teknik direktör Mauricio Pochettino'ya şapka çıkarıyorum. Hızlı bir şekilde büyüdüler ve bugün büyük bir baskıya rağmen harika bir iş çıkartıyorlar."

İki büyük kupayı da kazandı

La Liga'ya Sevilla formasıyla adım atan Rakitic burada yaptığı çıkışın ardından 2014-2015 sezonu başında Barcelona yolunu tutmuş ve uzun bir süre Katalan ekibinin orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olmuştu. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra tekrar Sevilla'ya dönen Rakitic, Hırvat futbol tarihinin de en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Luka Modric ile birlikte oluşturduğu ikiliyle, Hırvat futboluna tarihinin en iyi dönemlerini yaşatan Rakitic, ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda final oynamıştı. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi, Sevilla ile ise UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Rakitic, bir dönem Avrupa'nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

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