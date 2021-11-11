Aston Villa'nın yeni menajeri Glasgow Rangers'tan ayrılan Steven Gerrard oldu

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Aston Villa'nın yeni menajeri olmak için Glasgow Rangers'taki görevinden ayrıldı.

Aston Villa, geçen hafta Southampton'a 1-0 yenilmesinin ardından Dean Smith'i görevden alarak yeni teknik direktör arayışlarına hızla başlamıştı.

Belçika menajeri Roberto Martinez ile de iletişime geçen Aston Villa; Glasgow Rangers'tan ayrılan Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile 2.5 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Ne söylendi?

Gerrard, yeni kulübünün internet sitesine şunları söyledi: “Aston Villa, İngiliz futbolunda zengin bir tarihe ve geleneğe sahip. Bu yüzden, Aston Villa'nın yeni menajeri olduğum için gurur duyuyorum.

“Bana böyle ikonik bir futbol kulübünü yönetme fırsatı verdikleri için Glasgow Rangers kulübüne en içten dileklerimi sunuyorum.

"Onlar, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Oyunculara, personele ve taraftarlara gelecekte başarılar diliyorum."

Aston Villa CEO'su Christian Purslow ise şu şekilde konuştu: "Steve'le yaptığımız görüşmelerde; onun hocalık hırsının, felsefesinin ve değerlerinin Aston Villa'nın değerleriyle tamamen uyuştuğunu gördük.

"Nassef Sawiris ve Wes Edens'ın 2018'de kulübü devralmasından bu yana iddialı planlarımız var. Gerrard'ın, planlarımızın bir sonraki aşamasında bize liderlik etmeyi kabul etmesinden dolayı heyecanlıyız."

Steven Gerrard'ın ayrılışını duyuran bir açıklama yapan Glasgow Rangers kulübü, "Gerrard, Ibrox'ta geçirdiği üç buçuk yıl boyunca Rangers'in büyümesine çok önemli katkılar yaparak Aston Villa'ya gidiyor.

"Rangers'ın artık tüm alanlarda hem kazanma hem de eğlendirme yeteneğine sahip olağanüstü, son derece rekabetçi ve yüksek standartlara sahip bir oyuncu kadrosu var.

"Rangers Futbol Kulübü olarak Steven Gerrard'a ve ekibine teşekkürlerimizi sunar ve onlara gelecekte başarılar dileriz. Onlar, Ibrox'ta her zaman hoş karşılanacaklar" ifadelerini kullandı.

Gerrard'ın menajerlik kariyeri

Neredeyse tüm kariyerini Anfield'da geçiren Liverpool'un eski kaptanı Gerrard, İskoç şampiyonu Rangers'ta 3 yıl çalıştıktan sonra yeniden Premier Lig'e dönmeye karar verdi.

41 yaşındaki menajer, geçen sezon Rangers ile hiç maç kaybetmeyerek 10 yıl aranın ardından kulübün ilk Premiership şampiyonluğunu elde etti.

Gerrard, Rangers'ten ayrılırken kulübü 2021-22 sezonu için güçlü bir konumda bırakıyor. 192 maçta 124 galibiyet ve 41 beraberlik alan Gerrard'ın sadece 27 mağlubiyeti var.

Aston Villa'da ne kadar büyük bir görevle karşı karşıya?

Gerrard, şu anda Premier Lig'de 11 maçın ardından 16. sırada yer alan Aston Villa'da çok daha zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Aston Villa, Premier Lig'deki son 5 maçını kaybederken Emiliano Buendia, Danny Ings ve Leon Bailey gibi yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan istediği verimi alamadı.

Jack Grealish'in, 100 milyon sterlin'e Manchester City'ye transfer olmasının ardından düşüşe geçen Aston Villa, Gerrard'ı takımın başına geçirerek Premier Lig'de üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

İngiliz menajer Gerrard, yeni takımıyla ilk maçına 20 Kasım'daki Brighton maçında çıkacak.

Aston Villa ile Liverpool ne zaman karşılaşacak?

Gerrard'ın, Aston Villa takımının başında Liverpool ile karşılaşması iki taraf için de oldukça entrikalı olacak.

İki kulüp arasındaki ilk maç 11 Aralık'ta oynanacak. Bu müsabakada Gerrard, Anfield'a duygusal bir dönüş yapacak ve 41 yaşındaki menajer, Liverpoollular tarafından kuşkusuz coşkulu bir şekilde karşılanacak.

Aston Villa ile Liverpool arasında Villa Park'taki ikinci maç ise 16 Nisan 2022'de oynanacak.

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