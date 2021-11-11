Moussa Dembele, Cedric Bakambu, Serdar Azmoun, Vedat Muric: Fenerbahçe dört golcüden birini transfer edebilir

Sezona iyi başlayan fakat özellikle Trabzonspor mağlubiyetinden sonra büyük bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, ocak ayı için hazırlıklara başladı.

Mergim Berisha'dan şu ana kadar beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, santrfror arayışları için kolları sıvadı.

Yönetim, devre arası transferi için dört santrfor üzerinde duruyor.

Fenerbahçe hangi dört golcüyü gündeme aldı?

Fanatik'te yer alan habere göre dört isim, Lyon'da forma giyen Moussa Dembele, Lazio'dsa bekleneni veremeyen Vedat Muriqi, Bursaspor'un eski gocüsü Cedric Bakambu ve Zenit'te oynayan Serdar Azmoun.

Dembele ile daha önce de temas kuran Fenerbahçe, Lyon'un takas yoluyla Dimitris Pelkas'ı istemesi üzerine bu transferi rafa kaldırmıştı.

Sar-lacivertliler bu kez Yunan orta sahayı, Dembele için gözden çıkarmaya hazır.

Vedat Muriqi transferi ise şu an için daha kolay. Zira Kosovalı golcü Lazio'da bir türlü bekleneni veremedi ve kendisine kulüp arıyor. Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği de gelen bilgiler arasında.

Beijing Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu ise özellikle Vitor Pereira'nın istediği bir isim. Portekizli hoca eğer görevde kalırsa bu transferi zorlayacak. Bakambu, ocak ayında serbest kalıyor.

Fenerbahçe'nin santrfor için son adayı ise Zenit'te forma giyen Serdar Azmoun. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için sarı-lacivertliler, tüm şartları zorlayacak.

Fakat Serdar'ın Avrupa'dan birçok talibinin bulunması bu transferi biraz zorlaştırıyor.

Büyük resim

Fenerbahçe, kadrosuna her sezon santrfor katmasına rağmen ideal golcüsünü bir türlü bulamadı.

Berisha için değerlendirme yapmak her ne kadar erken olsa da şu ana kadar Antwerp maçı dışında kendisini kanıtlayabilmiş değil.

Enner Valencia takımın belki de en büyük kozu fakat bazı sakatlık problemleri ve milli takımda yaşadığı fiziksel yıpranma, istikrar sağlamasına engel oldu.

Sonuç olarak Fenerbahçe yine yeni bir golcü arıyor ve bu hiç alışılagelmişin dışında bir durum değil.

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