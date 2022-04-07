Rakamlarla Fenerbahçe Galatasaray derbisi

10 Nisan 2022 tarihinde saat 20.30’da Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünyanın en ateşli derbileri arasında yer alıyor.

Ezeli rakipler arasında gerçekleşecek olan Süper Lig tarihindeki 130. derbinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şimdiye kadar 394 maç oynandı. Fenerbahçe 147 galibiyet alırken Galatasaray 124 galibiyet elde etti. 123 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı lacivertliler 11 maç üst üste galip gelemezken sarı kırmızılılar 18 maç üst üste galip gelemedi.

5 Haziran 1983 tarihinde oynanan derbi mücadelesi, tarihe ezeli rakipler arasındaki en gollü maç olarak geçerken, maç 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Aynı skor, Türkiye Kupası yarı finalinde 7 Şubat 2001 tarihinde de tekrarlandı.

Derbide en çok forma giyen isimse 55 maç ile sarı kırmızılıların efsane ismi Turgay Şeren.

Derbinin tarihi boyunca Fenerbahçe 538 gol atarken Galatasaray 490 gol kaydetti.

Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 27 golle derbi tarihinin en golcü ismi olurken, Galatasaray’da da Metin

Oktay 19 golle en çok gol atan isim oldu.

En olaylı maç ise hakem Ali Aydın’ın yönettiği 16 Şubat 2002 tarihli Süper Lig müsabakası. Derbide 4’ü kırmızı olmak üzere tam 13 kart gösterilmiş, 4 kırmızı kartın tamamı da sarı kırmızılılara çıkmıştı. Sarı lacivertliler Milan Rapaic’in golüyle derbiden 1-0 galip ayrılmışlardı.